Se sei una persona che ama cucinare questa è proprio l'offerta che fa al caso tuo. Oggi su Amazon puoi acquistare la planetaria Electrolux e pagarla meno della metà del costo di mercato grazie ad un fantastico sconto pari al 52%.In pratica risparmi ben 110 euro!

Dal costo di mercato di 209,99 euro ora hai la possibilità di pagare la planetaria solo 99,99 euro. Non è un'offerta pazzesca?

La planetaria Electrolux con 6 Velocità, 800 W, di potenza e 4 litri di capacità adesso puoi essere tua ad un prezzo bassissimo!

Da oggi puoi dire addio alla fatica di impastare a mano perché avrai chi lo fa al posto tuo. Dagli impasti salati a quelli dolci preparerai ottimi manicaretti in pochissimo tempo e senza stancarti. Tutto questo grazie ad un elettrodomestico fantastico: la planetaria e impastatrice Electrolux.

Questo elettrodomestico davvero utile in cucina ti consente di dare libero sfogo a tutta la tua creatività. Non solo nella pratica si tratta di un validissimo aiuto in cucina per preparare una vasta gamma di ricette deliziose grazie anche alle 6 diverse velocità di lavoro tra cui puoi scegliere. La ciotola da 4 litri non solo ha la giusta capienza per preparare pietanze per tutta la famiglia e gli amici ma è anche sufficientemente compatta da essere inserita in lavastoviglie e non occuperà troppo spazio nella dispensa o sul tuo piano di lavoro.

Grazie ai tre ganci in dotazione avrai modo di preparare tantissime ricette diverse, dalla panna montata agli impasti più complicati. E poi con l'ampio imbuto aggiungere gli ingredienti mentre il robot sta miscelando è davvero facile e pratico. Ma non finisce qui perché grazie al paraschizzi le superfici di lavoro saranno protette, evitando in questo modo anche di sprecare farina, zucchero o altri ingredienti che vengono versati nella ciotola. Infine il motore da 800 W è abbastanza potente da consentirti di mescolare facilmente anche l'impasto più duro da lavorare.

Questa è una di quelle occasioni che capitano una sola volta nella vita. Approfitta subito dello sconto folle e acquista la planetaria Electrolux a soli 99,99 euro.

