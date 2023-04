OGGI iPad Air ti costa ben 140 euro IN MENO su Amazon

Oggi solo su Amazon puoi usufruire di un'offerta davvero pazzesca: iPad Air 2022 targato Apple è tuo con uno sconto del 18%. Questo, in pratica, significa risparmi ben 140 euro dall'attuale costo di mercato, quello che troveresti su altri siti o in store.

Non solo un prezzo assurdo ma anche la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili. Inizi da subito ad usare il tuo fantastico iPad nella colorazione Galassia ma lo paghi in tutta calma e serenità.

iPad Air 2022 di 5a generazione, offerta imbattibile!

Il tablet iPad Air 2022 è piccolo e leggero, pesa solamente 460 grammi. Dispone di un display Liquid Retina LCD multi‑touch a laminazione completa retroilluminato a LED da 10,9 pollici con tecnologia IPS, risoluzione di 2360 x 1640 pixel (264ppi), ampia gamma cromatica (P3), tecnologia True Tone, rivestimento antiriflesso e oleorepellente a prova di impronte, riflettanza 1,8% e luminosità a 500 nit.

Questo viene alimentato dal chip Apple M1 (CPU 8‑core con GPU 8-core) con Neural Engine 16-core e 8GB di RAM. Sul retro ha una fotocamera da 12 megapixel grandangolo con diaframma con apertura F1.8, zoom digitale fino a 5x, supporto per registrazione video 4K fino a 60fps, mentre nella parte frontale monta un sensore fotografico con ultra‑grandangolo da 12MP con Smart HDR 3, correzione dell’obiettivo, Retina Flash e Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica.

Fornito con sistema operativo iPadOS 15, supporta la ricarica tramite porta USB‑C, con autonomia stimata a fino a 10 ore di riproduzione video. iPad Air 2022 ha poi altoparlanti stereo, due microfoni e un sensore di impronte digitali integrato nel tasto posizionato sul lato superiore. Disponibile in versione solo Wifi e in versione con WiFi e connettività fino a 5G compatibile con NanoSIM e eSIM.

Questa è proprio un offerta che non puoi lasciarti sfuggire. Non durerà a lungo perciò vai su Amazon e metti semplicemente iPad Air nel tuo carrello.

