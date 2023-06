OGGI il portatile HP lo paghi 220 euro IN MENO (su Amazon)

Sei alla ricerca di un nuovo portatile? Lo abbiamo trovato noi per te, si tratta del portatile HP 15s-eq3001sl. Oggi su Amazon grazie allo sconto del 31% lo paghi ben 220 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato.

Ma non finisce qui perché Amazon ti consente anche di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili. Ma adesso vediamo tutte le meraviglie che arriveranno direttamente a casa tua.

Portatile HP, con un display da 15,6 pollici lavorare risulta decisamente più comodo

Sempre connessi con questo affidabilissimo laptop HP da 15,6 pollici. Grazie al suo design sottile e leggero, puoi portarlo comodamente anche in viaggio. Con un ottimo processore, un'ampia capacità di storage e una batteria a elevata autonomia, puoi affrontare in tutta sicurezza anche le giornate più impegnative. Scopri un'esperienza di intrattenimento straordinaria con un display micro-edge che visualizza al meglio ogni minimo dettaglio.

Affronta anche le giornate lavorative più impegnative con il processore AMD Ryzen 5 5625U davvero unico e al contempo sfrutti l'abbondante capacità di storage per salvare i tuoi contenuti preferiti. Per quanto riguarda la memoria, infatti, hai a tua disposizione ben 8 GB di RAM DDR4, 3200 MHz - SSD 512 GB PCIe NVMe M.2.

E ancora display con diagonale da 39,6 cm, ovvero uno schermo da 15,6, Full HD (1920 x 1080), antiriflesso, con cornice Micro-Edge, 250 nit di luminosità e 45% NTSC. Dotato di tastiera completa Natural Silver (Argento) con tastierino numerico integrato. La batteria è stata progettata per avere una durata fino a 9 ore e 45 minuti. Con anche ricarica rapida supportata con HP Fast Charge: circa il 50% in 45 minuti. La batteria a elevata autonomia e la tecnologia HP Fast Charge ti permettono di lavorare e divertirti, restando connessi per tutta la giornata.

Il design è leggero e sottile con un peso di 1,69 kg e spessore pari a 1,79 cm. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

Prendi adesso il portatile HP e non solo ti porti a casa un laptop unico e funzionale ma risparmi anche ben 220 euro.

