OGGI il pc Asus TUF lo paghi 150 euro IN MENO su Amazon

Asus ha progettato il computer perfetto per i gamers e tu adesso puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo davvero super. Oggi il pc Asus TUF è tuo con un risparmio netto di ben 150 euro. Approfittane subito.

Dall'attuale costo di mercato di 899 euro, grazie allo sconto esclusivo Amazon le 17%, lo paghi solamente 749 euro. Inoltre puoi optare per il comodissimo pagamento a rate che non ti farà risentire della spesa.

Pc Asus TUF Dash F15: schermo da 15,6 pollici Full HD e processore Intel Core di 12ma generazione

Gioca con un pannello veloce, 100% sRGB di livello IPS fino a 144Hz, con Adaptive-Sync la frequenza di aggiornamento del display si sincronizza con il frame rate della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il tearing visivo per un gameplay ultra-fluido e coinvolgente. E poi Ultrafast Thunderbolt 4 ti permette di connetterti comodamente al volo.

TUF Gaming F15 eccelle nel gioco, nello streaming e in tutto ciò che sta in mezzo. Sfrutta la potenza per task impegnative con una CPU Intel Core 12ma generazione i5-12450H la grafica di gioco è fluida con l'ultima NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 che offre in modo affidabile frame rate elevati per una tonnellata di giochi del momento.

Due altoparlanti con quattro aperture dal suono forti e potenti, permettono di immergersi più profondamente nell'audio. DTS:X Ultra offre un audio ad alta fedeltà per un suono chiaro e preciso. Il suono surround virtuale a 7.1 canali migliora la consapevolezza spaziale nel gioco. E poi una nuova esperienza di utilizzo grazie a Windows 11, sistema operativo completamente reinventato e semplificato per garantirti una nuova esperienza di connessione istantanea alle persone che ami, alle tue app preferite, alle informazioni di cui hai bisogno e ai giochi che ti piacciono di più.

Un design a nido d’ape alla base aggiunge aderenza e fa eco ai rinforzi esagonali intorno al telaio. Pennellate sottili risaltano la zona palmare, aggiungendo una texture raffinata dall’aspetto professionale e pulito.

Prendilo ora e lo paghi 150 euro in meno!

