Oggi è il Black Friday: gli hosting di Hostinger a meno di 2€/mese

In occasione del Black Friday di oggi, Hostinger propone una delle sue offerte più convenienti dell'anno: in queste ore, è possibile attivare un piano di hosting a un prezzo inferiore ai 2€ al mese.

La promozione di Hostinger include due mesi aggiuntivi gratuiti e un dominio compreso per il primo anno. Con sconti che arrivano fino all'85%, questa soluzione risulta ideale per chi desidera un hosting stabile e ricco di funzionalità, con una grande novità: l'integrazione dell'AI. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

Tutte le soluzione di Hostinger scontate per il Black Friday

Le offerte attive durante il Black Friday riguardano i piani Premium, Business e Cloud Startup. Il piano Premium può essere acquistato con uno sconto dell'85%, per un costo di 1,95€ al mese: è il piano entry-level più consigliato. Business è disponibile a 2,75€ mensili, mentre il Cloud Startup scende a 7,45€ al mese. Tutte le soluzioni includono due mesi extra gratis, traffico illimitato, certificati SSL, una CDN integrata e un uptime garantito del 99,9%.

Uno degli elementi più distintivi dell'offerta è la presenza degli strumenti AI. Il Website Builder con intelligenza artificiale di Hostinger consente di sviluppare un sito in pochi minuti generando automaticamente struttura, testi e immagini.

A questo si affianca l'assistente virtuale Kodee, un agente AI che supporta l'utente nella gestione quotidiana del sito attraverso una chat dedicata, facilitando operazioni come ottimizzazione e manutenzione del sito. Si rivela un fidato alleato anche in caso di problemi.

Insomma, non serve essere esperti di programmazione per poter mettere online un sito con Hostinger. La promozione prevede inoltre una finestra di 30 giorni per richiedere il rimborso, nessun costo iniziale e la possibilità di interrompere l'abbonamento liberamente.

Per approfittare di questa promo a dir poco conveniente basta andare sul sito di Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.