OGGI Apple Watch è SUPER SCONTATO su Amazon

Questa è un'offerta che non puoi proprio lasciarti scappare. Oggi su Amazon puoi acquistare Apple Watch scontato del 17%, questo significa che risparmi ben 60 euro.

Dall'attuale costo di mercato di 349 euro ora, grazie allo sconto esclusivo, lo paghi 289 euro. Ma non finisce qui perché Amazon ti consente di dilazionare il pagamento e quindi di non risentire della spesa. Da subito inizi ad usare il tuo nuovo smartwatch ma lo paghi con tutta calma.

Apple Watch SE di seconda generazione, semplicemente fantastico!

Con Apple Watch entri in un mondo davvero fantastico. Non si tratta di un semplice smartwatch, è molto di più. Di seguito tutte le specifiche di un prodotto a marchio Apple che non ha eguali sul mercato.

Rispondi a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio in maniera davvero semplice. Si tratta di una funzionalità davvero utile quando non ti è possibile tenere in mano il telefono o quando non hai a disposizione gli auricolari.

È fino al 20% più veloce rispetto al precedente Apple Watch SE.

Funzioni avanzate per la sicurezza, come “Rilevamento cadute”, SOS emergenze2 e “Rilevamento incidenti”.

Con Apple Watch puoi controllare la tua attività fisica e calcolare quanto ti muovi ogni giorno e controllare i tuoi progressi nell’app Fitness su iPhone.

App Allenamento migliorata con modi di fare sport ancora più avanzati.

Notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare.

Puoi ascoltare musica, podcast e audiolibri.

Paghi i tuoi acquisti all’istante e in tutta sicurezza grazie al servizio Apple Pay .

Design a prova di nuoto ovviamente impermeabile.

Infine monitoraggio delle fasi del sonno, funzionalità che ti aiuta a capire quanto durano le tue fasi di sonno leggero, profondo e REM.

Non farti sfuggire la possibilità di risparmiare 60 euro e avere al tuo polso il fantastico Apple Watch SE di seconda generazione.

