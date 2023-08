M365: a settembre il nuovo tema di default per Office

Nel mese di luglio, Microsoft ha annunciato l'arrivo di un font predefinito inedito per le proprie applicazioni dedicate alla produttività, battezzato Aptos, che insieme a un nuovo tema cambierà a breve l'aspetto del pacchetto Office. Oggi, il gruppo di Redmond torna sull'argomento, con una modifica alla roadmap che rende ufficiale il suo rollout per tutti entro settembre.

Il nuovo tema di Office su Microsoft 365 a settembre

Sono previste variazioni anche per la palette dei colori impiegata nella composizione dell'interfaccia. Ad esempio, fuori il giallo e dentro un verde scuro. Vale lo stesso per gli stili predefiniti, come si può vedere nell'immagine di confronto qui sotto. L'obiettivo dichiarato della software house è far sì che i documenti risultino più moderni e accessibili. Riportiamo in forma tradotta le parole di Jesse Kwok, Product Manager.

Stiamo aggiornando lo stile predefinito dei nostri documenti di Word e delle email di Outlook, così da rendere il tutto più semplice da leggere, conferendo un look più professionale e semplificando la navigazione.

La novità è stata annunciata nelle scorse settimane con un post comparso sul blog ufficiale dedicato agli Insider di Microsoft 365, dando il via a una fase di test a numero chiuso.

Il nuovo font citato in apertura, Aptos (visibile qui sopra), andrà a rimpiazzare Calibri nelle applicazioni del pacchetto come Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Un avvicendamento che giunge dopo 15 anni di onorata attività. Inizialmente chiamato Bierstadt, è stato scelto in collaborazione con gli utenti, attraverso un processo avviato nel maggio 2021 quando fu proposto al fianco di altre quattro possibili alternative (Grandview, Seaford, Skeena e Tenorite). Sono state tenute in considerazione anche le valutazioni relative all'impiego sui dispositivi mobile.