Office: file condivisi accessibili su iOS senza account Microsoft

Microsoft ha annunciato che ora è possibile aprire documenti Office (Word, Excel e PowerPoint) condivisi su iPhone e iPad senza la necessità di un account Microsoft. Questa funzionalità era già disponibile sulla versione web. Tuttavia, adesso gli utenti possono finalmente aprire i vari file in modo anonimo anche sulle applicazioni Microsoft. Naturalmente, non è tutto oro quello che luccica. Sebbene ora sia possibile aprire documenti condivisi senza un account su iPhone e iPad, Gli utenti avranno comunque bisogno di un account Office se desiderano apportare modifiche o lasciare commenti. Il gigante di Redmond ha affermato di aver fatto questa mossa per rendere semplice per gli utenti condividere documenti e ricevere feedback dagli altri.

Office: come condividere un file sulle app Microsoft per iOS e iPad OS

Condividere documenti Office con contatti che utilizzano un iPhone o un iPad è veramente semplice. Basta infatti aprire un file Word, Excel o PowerPoint e selezionare l’opzione Condividi. Cliccando sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra, si accede alle Impostazioni del link. Qui è possibile scegliere tra le opzioni “Chiunque abbia il link può modificare” o “Chiunque abbia il link può visualizzare”. Fatta la propria scelta, si potrà confermare cliccando su Applica. A questo punto, il link può essere condiviso inserendo l’indirizzo e-mail del destinatario e premendo Invia. In alternativa, gli utenti possono copiarlo e incollarlo in un messaggio tramite applicazioni dedicate come Microsoft Outlook o Microsoft Teams.

Per aprire i file Office su iPhone e iPad senza effettuare l'accesso all’account Microsoft è necessario avere installato Word, Excel o PowerPoint (versione 2.94 Build 25020422 o successiva). Gli utenti che dovessero riscontrare dei problemi possono inviare un feedback all’azienda di Redmond. Per fare ciò basta accedere a Impostazioni dell’app Word, Excel o PowerPoint per iPhone o iPad e poi selezionare la voce Invia feedback. Infine, è necessario utilizzare l’hashtag #AnonAccess nel commento che si desidera inviare.