Office: corretto il bug che impediva di aprire i documenti cloud

Microsoft ha da poco comunicato di aver finalmente risolto un fastidioso bug che andava a causare l'arresto anomalo delle applicazioni Office quando era necessario lavorare con documenti cloud. La problematica interessava specificamente Excel, Word e PowerPoint per Microsoft 365 e poteva causare il crash durante l’apertura, la chiusura, il salvataggio, il caricamento oppure il download dei file cloud, appunto.

Office: fine dei crash con i documenti cloud

Più precisamente, la problematica è stata risolta con la versione 2206 di Office, quella siglata con numero di build 16.0.15330.20230. L’aggiornamento dovrebbe essere installato in automatico, ma per velocizzare la procedura è possibile intervenire personalmente sulle opzioni di aggiornamento della suite.

Unitamente al bug in questione, Microsoft ha dichiarato di aver risolto un altro problema relativo soltanto a Excel, in base al quale l’applicazione poteva smettere di rispondere e dare problemi di prestazioni durante il passaggio da un foglio di lavoro a un altro.

Microsoft afferma che il correttivo è disponibile per gli utenti del Current Channel che usano la versione 2204 o successiva (build 15128.20280) e per quelli del Monthly Enterprise Channel versione 2204 (build 15128.20280). Il correttivo verrò offerto anche agli utenti Microsoft 365 del Semi-Annual Enterprise Channel (Version 2202) e del Semi-Annual Enterprise Channel Preview (Version 2202).

Microsoft ha fornito una soluzione pure ai clienti di Office 2021 o Office 2019 per i quali non verrà rilasciato alcun aggiornamento. In tal caso, l'azienda ha dichiarato che il problema può essere aggirato rimuovendo il filtro dal foglio di lavoro interessato selezionando il menu File>Home>Ordina e filtro>Cancella.

