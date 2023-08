Oggi il telefono non è più solo questo, è uno strumento di lavoro e molto altro. Il mercato offre indubbiamente ampia scelta ma lo sai benissimo anche tu che ce n'è uno che è davvero impareggiabile e stiamo parlando ovviamente del marchio Apple. Difatti quando si tratta di smartphone Apple è in grado di donare una qualità unica e inimitabile. Oggi vogliamo segnalarti ottima offerta su eBay. Abbiamo selezionato per te un vero e proprio top di gamma: iPhone 14 nel colore Nero ad un prezzo scontato.

Dal costo di 809,90 euro adesso lo paghi 70 euro in meno ovvero solamente 739,90 euro. Affrettati perché questo prezzo sta facendo gola a molti, e non a caso ne sono stati venduti già ben 337 pezzi ma devi sapere che quelli rimasti ancora disponibili sono pochissimi.

Con Apple iPhone 14 non hai bisogno di nient'altro

Sebbene Apple con i suoi smartphone non abbia assolutamente bisogno di presentazioni vogliamo dirti quello che potresti avere tra le mano con l'ulteriore vantaggio di spendere meno rispetto all'attuale costo di mercato di questo smartphone top di gamma.

L'iPhone 14 che arriverà a casa tua ha le seguenti caratteristiche:

Display Super Retina XDR da 6,1 pollici

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipologia di luce, con fotocamera principale da 48MP

Modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps

Modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi

Rilevamento incidenti , una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi quando tu non puoi

Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 20 ore di riproduzione video

Chip A15 Bionic con GPU 5core per prestazioni fulminee. Reti cellulari 5G ultrarapide

Ceramic Shield e resistenza all’acqua per una robustezza all’avanguardia nel settore

iOS 16 che ti dà ancora più modi per comunicare e condividere tutto quello che vuoi.

Aspettare e pensarci significa perdere l'opportunità di avere tra le mani questo fantastico smartphone.

Prendilo adesso su eBay.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.