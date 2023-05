Sì hai proprio ragione, su quella scrivania c'è bisogno di un nuovo monitor. Te ne consiglio uno con un rapporto qualità-prezzo, oggi, imbattibile. Si tratta del Philips 243V7QDSB da 24" con risoluzione FHD, in queste ore scontato del 38% e dunque acquistabile a soli 104,90€. Spedizione inclusa, ovviamente.

Poco più di 100€ per il monitor Philips 24" FHD: ecco perché non dovresti fartelo sfuggire

Il Philips 243V7QDSB è un monitor a LED di 23,8 pollici della serie V-line. Si rivolge a un pubblico che cerca un monitor di qualità per un uso generale, come l'ufficio o l'intrattenimento domestico.

La periferica è dotato di un pannello LCD a LED con una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Questo assicura immagini nitide e dettagliate durante l'utilizzo del monitor. La tecnologia IPS viene utilizzata per garantire ampi angoli di visione e una riproduzione dei colori accurata.

Il tempo di risposta del Philips 243V7QDSB è di 4 ms ed è quindi perfetto attività quotidiane come la navigazione web, la visualizzazione di contenuti multimediali (streaming compreso) e l'utilizzo di applicazioni da ufficio. Per quanto riguarda le connessioni, il monitor dispone di una porta VGA e una porta HDMI, che consentono di collegare facilmente il monitor a computer, laptop, console di gioco e altri dispositivi compatibili.

Il Philips 243V7QDSB, come è normale che sia, offre anche alcune funzioni aggiuntive per migliorare l'esperienza utente. Si tratta della tecnologia Flicker-Free, che riduce l'affaticamento degli occhi causato dal tremolio dello schermo, e della modalità LowBlue riduce la quantità di luce blu emessa per un maggiore comfort visivo.

Infine, ti segnalo che con l'acquisto di questo monitor 24" FHD di Philips ottieni uno sconto di 10€ su un eventuale abbonato a Microsoft 365 Family e risparmi il 33% sull'acquisto di un abbonamento a Xbox Game Pass per PC. Meglio di così, non si può.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.