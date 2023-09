Abbiamo scovato per te un vero e proprio gioiellino che oggi può essere tuo ad un prezzo davvero mini. Solo per la giornata di oggi su Amazon puoi acquistare lo smartwatch Xiaomi Watch S1 e pagarlo meno della metà grazie allo sconto super del 52%.

Dall'attuale costo di mercato di 249,99 euro tu adesso, grazie allo sconto esclusivo Amazon del 52%, lo paghi solamente 119 euro. Ma non finisce qui perché puoi anche dilazionare il pagamento e affrontare così la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero.

Xiaomi Watch S1: semplicemente perfetto!

Posto che il prezzo è davvero ridicolo e che dovresti già averlo messo nel tuo carrello vediamo le caratteristiche dello smartwatch firmato Xiaomi.

Vetro in zaffiro e display AMOLED HD da 1,43 pollici con 60 Hz di frequenza di aggiornamento, telaio in acciaio inossidabile ed elegantissimo cinturino in pelle.

Supporta 117 modalità di allenamento , con 19 modalità di allenamento pro, tra cui basket, tennis, nuoto, allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) e molto altro.

Il chip GNSS dual band integrato supporta cinque sistemi di posizionamento satellitare principali: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, oltre ad algoritmi di ottimizzazione avanzati per ottenere un posizionamento rapido e preciso e fornire statistiche professionali.

Xiaomi Watch S1 ha una resistenza nominale all'acqua di 50 metri di profondità , quindi puoi indossarlo tranquillamente mentre nuoti in piscina o in acque aperte.

Monitoraggio della frequenza cardiaca per 24 ore, monitoraggio continuo dell'ossigeno nel sangue, monitoraggio del sonno, rilevamento stress e anche esercizi di respirazione.

Supporta il pagamento contactless con MasterCard.

Ricarica wireless, chiamate telefoniche Bluetooth e assistente vocale Amazon Alexa.

Questa è un'offerta davvero imperdibile e sono già in moltissimi coloro che ne stanno approfittando. Fallo anche tu e acquista ora su Amazon il fantastico e scontatissimo smartwatch targato Xiaomi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.