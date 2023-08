Quella che abbiamo appena scovato è davvero una super offerta. Oggi su Amazon puoi acquistare il televisore LG NanoCell da 43 pollici e pagarlo la metà del suo costo di mercato!

L'attuale costo di mercato per questo televisore è di 649 euro ma tu ora, grazie allo sconto esclusivo Amazon del 48%, lo paghi solamente 339 euro. In pratica stai risparmiando ben 310 euro che non sono affatto pochi. In più puoi anche optare per il pagamento in comode rate mensili a tasso zero.

Televisore LG NanoCell da 43 pollici: colori pazzeschi, processore di ultima generazione e prezzo top!

Ma passiamo al lato tecnico e vediamo quali sono le caratteristiche e le prestazioni che questa tv LG ha riservato per te.

L' esclusiva tecnologia Nanocell di LG purifica i colori rendendoli ancora più brillanti e realistici rispetto a un TV Ultra HD tradizionale.

Il nuovo processore α5 GEN 5 migliora i contenuti trasformandoli in 4K , regolando la luminosità in base all'ambiente e adattando il suono in base a ciò che ascolti.

Con Google Stadia Nvidia Geforce Now giochi ai migliori titoli senza usare una console o un PC. Ti basta collegare un controller e sei pronto per entrare nell'azione.

La nuova smart TV ti offre consigli personalizzati e un telecomando che rende tutto più semplice e intuitivo.

E poi hai a tua disposizione tantissime piattaforme di streaming come: Netflix, Disney+, Amazon Prime, DAZN e tante altre app sono già pronte per guardare i film, le serie TV più in voga e gli eventi sportivi in diretta.

Google Assistant e Alexa sono integrati: scegli il tuo assistente vocale preferito e controlla il tuo televisore usando la tua voce .

Questa tv LG integra già lo standard DVB-T2 HEVC Main 10 compatibile con il prossimo cambio di standard del Digitale Terrestre.

Prendila ora a metà prezzo!

