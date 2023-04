OFFERTISSIMA: Robot aspirapolvere A MENO di 100 euro su Amazon

Quanto sarebbe avere una casa sempre pulita e splendente senza però dover faticare per ore e ore? E se ti dicessi che c'è un elettrodomestico che pulisce al posto tuo e o fa in maniera assolutamente impeccabile? Non ci credi? Dovresti perché è proprio quello che farà per te questo fantastico robot aspirapolvere adesso in super sconto su Amazon, prendilo al volo a soli 99,99 euro!

Robot aspirapolvere INSE: chi lo ha già provato lo ha recensito con il massimo delle stelle

L'aspirapolvere proposto è caratterizzato da una notevole potenza di aspirazione pari a 2000 Pa, grazie al quale la pulizia sarà davvero molto accurata. Il design ultrapiatto, con un'altezza di soli 6,9 cm, fa sì che il robot scivoli facilmente e senza sforzo sotto i mobili e anche nelle aree difficili da raggiungere.

Adatto a tutti i tipi di pavimenti: dal parquet alle piastrelle e anche i tappeti. Presenta una capacità di arrampicarsi per superare ostacoli fino a 1,5 centimetri. Dotato di una tecnologia integrata migliorata per sensori intelligenti a prova di collisione e tecnologia a prova di caduta.

Il robot intelligente supporta 4 modalità di pulizia, ovvero:

pulizia automatica

pulizia casuale

pulizia lungo le pareti

pulizia a punti.

Passare da una modalità all'altra è semplicissimo grazie al telecomando in dotazione. Dotato di una batteria di alta qualità da 2600 mAh che fornisce fino a 120 minuti di tempo di lavoro, questo permette di pulire anche fino a 250 metri quadri di area abitabile. Inoltre presente un grande contenitore per la polvere da 0,6 litri. Quando la batteria risulta inferiore al 20% il robot torna automaticamente alla stazione di ricarica.

Nella confezione che arriverà a casa tua troverai:

robot aspirapolvere

accessori per filtri ad alte prestazioni

4 spazzole laterali

1 spazzola centrale

1 spazzola di pulizia

telecomando con 2 batterie

1 stazione di ricarica

1 adattatore

manuale di istruzioni.

Un prezzo così basso per un robot aspirapolvere non lo troverai altrove perciò prendilo adesso a soli 99,99 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.