OFFERTISSIMA per l'ultimo modello di Amazon Fire TV Stick con telecomando!

Il dispositivo per lo streaming per eccellenza è, come già saprai, il Fire TV Stick di Amazon, che ha già fatto contenti milioni di utenti nel mondo. Se non ne possiedi uno, se te ne serve uno nuovo, o semplicemente vuoi aggiungerne uno a un altro TV in casa, questa è l'occasione che aspettavi!

Infatti da oggi su Amazon in offerta potrai acquistare l'ultima incarnazione della Fire TV Stick di Amazon a soli 24,99€, con uno sconto grandissimo del 44% che ti farà risparmiare ben 20€ sul prezzo originale!

Arriva lo Stick più potente, in offerta!

Questo nuovo Fire Stick TV è una versione migliore e rinnovata di quello che già conosciamo: infatti si rivela il 50% più potente rispetto a Fire TV Stick del 2019, e garantisce uno streaming rapido e in Full HD.

Il Fire TV Stick di Amazon è facile da applicare e da utilizzare, senza bisogno di installazioni particolari. All'interno della confezione troverai, oltre allo stick, anche il telecomando vocale Alexa con comandi per accensione/spegnimento e regolazione del volume, e soprattutto solamente i tasti essenziali, per un controllo smart e moderno.

