OFFERTISSIMA per la Kingston Canvas Select Plus 128GB con 48% di sconto

Se stai cercando una memoria MicroSD per ampliare il tuo cellulare, o magari la tua console o la tua videocamera, questa è davvero la tua occasione! Infatti da oggi c'è un'offerta speciale per una memoria niente meno che di Kingston, uno dei marchi leader nel settore delle memorie di questo tipo.

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon la memoria MicroSD Kingston Canvas Select Plus da 128GB a soli 9,39€, con uno sconto mostruoso del 48%, che equivale a un risparmio di oltre 8€!

Più memoria, meno prezzo!

Questa memoria MicroSD ti garantisce uno spazio aggiuntivo molto importante, e soprattutto una velocità UHS-I di Classe 10 fino a 100 MB/s. Questo piccolo gioiellino ha un'alta compatibilità con diversi marchi, ma il suo utilizzo è ottimizzato con i dispositivi Android.

Grazie alla sua resistenza e alla sua affidabilità, questa memoria MicroSD Kingston Canvas Select Plus da 128GB sarà la tua migliore compagna di viaggio, sia che tu stia viaggiando per semplice piacere con la tua fotocamera, sia per archiviare nel tuo telefono le foto e i video migliori.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.