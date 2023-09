OFFERTISSIMA per il Monitor Curvo da GAMING da 34'' Philips

Se vuoi giocare al meglio, bisogna tenere in considerazione tutto: non solo la qualità interna del proprio PC o la potenza della propria console, ma anche la qualità dello schermo con cui giochi. Ebbene, una visione più ampia e una curvatura dello schermo possono dati esattamente qual tocco in più che ti serve, e da oggi a un PREZZO PIU' BASSO!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon il Monitor da gaming curvo di Philips da 34 pollici a soli 412,80€, con uno sconto del 16% sul totale che equivale a risparmiare una bella somma di circa 78€!

Una visione tutta nuova!

Questo gaming Monitor curvo da 34" ha dalla sua una risoluzione ultrawide 3440 x 1440 (21:9) e pannello VA, entrambe cose in grado di regalarti un'esperienza coinvolgente e unica a prescindere da se stai vedendo un film, o giocando ai tuoi titoli preferiti.

Il Monitor da gaming curvo di Philips da 34 pollici dispone anche di tecnologia Adaptive Sync a 100 Hz per giochi fluidi e senza artefatti, Multiview per 2 sistemi in un unico schermo in modalità PiP o PbP, e ha anche altoparlanti da 5 watt molto potenti integrati.

