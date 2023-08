OFFERTISSIMA per il Mini PC Trigkey Green G4, con 80€ di SCONTO!

Tenere un intero computer nel palmo di una mano non è più utopia, e stiamo parlando di un computer dalle prestazioni di un fisso, non di un laptop: la categoria dei Mini PC è relativamente nuova, ma una vera e propria manna dal cielo per chi è spesso in viaggio o fa lavori d'ufficio. E se ne trovassi uno in offerta?

Questa sarebbe la tua occasione! Perché da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il Mini PC Trigkey Green G4 a soli 179€, questo applicando lo sconto di 80€ con il coupon.

Mini PC Trigkey: adatto a tutte le occasioni

Stiamo parlando di un Mini PC dotato di un processore Intel Alder Lake-N100 (fino a 3,4 GHz), con 4 core, 4 fili, 6 MB di cache, e in grado di gestire più attività contemporaneamente. Inoltre è dotato di memoria RAM DDR4 da 16 GB a 3200 MHz (fino a 16 GB), e di una SSD M.2 PCLe 2280 da 500 GB.

Questo Mini PC Trigkey Green G4 è adatto soprattutto ai lavori d'ufficio, ma i suoi componenti ti permettono anche di sfruttarlo in tutta comodità per le mansioni giornaliere, e anche per alcuni videogiochi.

