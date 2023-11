OFFERTISSIMA per il Black Friday! Smart TV LG UHD 4K da 43'' a 200€ IN MENO!

Grazie al Vlack Friday in questi giorni stiamo vedendo delle grandissime offerte nel campo della tecnologia, e proprio per questo oggi ti evidenziamo un'occasione a dir poco ghiotta se stai cercando una Smart TV di livello, e soprattutto di un marchio a dir poco d'élite! Stiamo parlando della Smart TV 4K LG UHD 43'', disponibile in offertissima su Amazon!

Da oggi puoi infatti aggiudicarti in offerta su Amazon la Smart TV 4K LG UHD 43'' a soli 349€, con uno sconto del 36% sul totale, e un risparmio atomico per te di ben 200€ sul prezzo di listino!

La Smart TV dei tuoi sogni!

Questo gioiello ha una risoluzione 4 volte superiore al Full HD, che impiega circa 8 milioni di pixel per darti immagini visibilmente più nitide e particolareggiate. Ovviamente dispone di tutti i vantaggi e le comodità di una Smart TV LG, quindi Netflix, Disney+, Amazon Prime e tante altre app sono già pronte per guardare i film, le serie TV più in voga e gli eventi sportivi in diretta.

Hai con Smart TV 4K LG UHD 43'' anche Alexa integrata, ed è compatibile inoltre con Google Assistant, Apple Airplay 2 e Homekit. Questo significa che avrai dalla tua anche i comandi vocali, per una comodità definitiva e a dir poco moderna.

