OFFERTISSIMA per ben 2 spazzolini elettrici Oral-B PRO Series 3!

Se vuoi rinnovare il tuo armadietto per l'igiene dentale, questa è l'occasione migliore per farlo! Infatti puoi acquistare in un colpo solo ben 2 spazzolini elettrici Oral-B in offerta a un prezzo strepitoso, e passare definitivamente a una pulizia di alto livello che faccia del bene sia ai tuoi denti, sia alle gengive.

Infatti da oggi su Amazon puoi aggiudicarti in offerta il pacchetto con 2 spazzolini Oral-B PRO Series 3 a soli 64,99€, con uno sconto del 32% e un risparmio ENORME di circa 31€!

Raddoppia l'igiene, taglia il prezzo!

Stiamo parlando di spazzolini estremamente precisi, che grazie all'’esclusiva tecnologia di pulizia 3D di Oral-B oscillano, ruotano e pulsano per rimuovere fino al 100% in più di placca, e allo stesso tempo mantengono le gengive più sane rispetto agli spazzolini manuali.

Questo perché la testina rotonda degli spazzolini Oral-B PRO Series 3 è ispirata agli strumenti dei dentisti, e quindi avvolge ogni dente per una pulizia profonda e allo stesso tempo delicata. Ma quando cambiare le testine? Niente paura! Queste passano dal verde al giallo in base all'uso personale, indicando quando è arrivato il momento della sostituzione, cosa che ti aiuterà a mantenere una pulizia efficace al 100%.

