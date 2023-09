OFFERTISSIMA del 48% per l'Avvitatore Elettrico Goldsea!

Gli amanti del "fai da te" sanno che avere a casa una dotazione di attrezzi variegata, ma allo stesso tempo semplice da usare e poco ingombrante, è una cosa fondamentale, soprattutto per stare al passo con le esigenze di design e di spazio moderne. Ebbene, se sei uno di loro e stai cercando un prodotto di qualità senza spendere un patrimonio, questo avvitatore in SUPER OFFERTA fa al caso tuo!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon l'Avvitatore Elettrico Goldsea a soli 13,99€, con uno sconto gigantesco del 48% che ti farà spendere praticamente la metà del costo originale!

Veloce, utile, versatile

Si tratta di un avvitatore elettrico a batteria da 220 rivoluzioni al minuto, dotato anche di 2 posizioni (90 gradi e 180 gradi). Si tratta di un gioiellino piccolo e versatile, con un peso di soli 0,3Kg e impugnatura antiscivolo, che va a braccetto col suo design ergonomico.

Per la comodità tua e dei tuoi occhi l'Avvitatore Elettrico Goldsea dispone anche di una luce a LED da lavoro per illuminare con precisione e individuare le viti al buio. Il pezzo è venduto anche con un set di accessori: 10 teste CRV, 1 asta di prolunga, 1 cavo ricarica di tipo C, albero flessibile e libretto delle istruzioni.

