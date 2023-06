OFFERTISSIMA AMAZON per le cuffie in-ear JBL TUNE 230NC

Desideri un paio di auricolari Bluetooth di qualità elevata? Che puoi tenere su tutto il giorno senza risentirne e che non ti farà fare brutta figura nelle importanti call di lavoro? Sei nel posto giusto perché abbiamo scovato per te un prodotto non solo eccellente ma adesso anche in offerta. Oggi puoi acquistare su Amazon le cuffie in-ear JBL TUNE 230NC risparmiando oltre 30 euro rispetto all'attuale costo di mercato.

Il prezzo che trovi in negozio o su altri siti per queste cuffie è di 99,99 euro ma tu ora, grazie allo sconto esclusivo Amazon del 33%, le paghi solamente 66,80 euro.

Cuffie in-ear JBL TUNE: assolutamente eccellenti e adesso anche in offerta su Amazon

Bassi potenti e zero cavi, con le cuffie JBL scopri la libertà di un ascolto completamente senza fili. E poi gli auricolari Bluetooth True Wireless ti offrono l'unico e potente audio JBL Pure Bass.

Solo musica con la cancellazione attiva del rumore con 2 microfoni e Smart Ambient. TalkThru e Ambient Aware consentono una consapevolezza dell’ambiente circostante senza dover togliere le cuffie. Chiamate nitide in stereo e a mani libere grazie ai 4 microfoni.

Hai a tua disposizione fino a 40 ore di riproduzione con un suono di elevata qualità e ricarica veloce di 10 minuti per 2 ore di ascolto. Con design ergonomico che isola dal rumore ambientale e protezione IPX4 queste cuffie sono resistenti ad acqua e sudore e offrono vestibilità e comfort anche durante allenamenti sportivi intensi.

Nella confezione che ricevi direttamente a casa tua ed entro 24 ore grazie al servizio Amazon Prime ricevi: Articolo consegnato:

un paio di cuffie in-ear JBL TUNE 230NC;

un cavo di ricarica USB Tipo-C;

3 misure di inserti auricolari;

una custodia di ricarica;

una guida.

I pezzi a disposizione sono pochi perciò affrettati e acquista ora su Amazon le fantastiche cuffie JBL.

