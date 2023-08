Ti piacerebbe vedere i film con la qualità del cinema ma direttamente dal salotto di casa tua sul tuo comodo divano? E se ti dicessi che oggi puoi realizzare questo sogno spendendo pochissimo? Abbiamo trovato per te una vera e propria perla. Oggi su Amazon puoi acquistare la tv Samsung Crystal da 43 pollici usufruendo dello sconto del 27% che ti farà risparmiare un sacco di soldi.

Dall'attuale costo di mercato di 489,99 euro tu ora, grazie allo sconto esclusivo Amazon, la paghi solamente 359,99 euro. Questo significa che risparmi ben 130 euro. Ma non finisce qui perché grazie al servizio Cofidis puoi dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili ovviamente a tasso zero. E poi se sei cliente Amazon Prime ricevi l tuo nuovo televisore praticamente entro 24 ore dal tuo ordine. Cosa aspetti mettila subito nel tuo carrello!

Tv Samsung Crystal da 43 pollici: film e serie tv come non le hai mai viste!

Appurato il prezzo super conveniente veniamo adesso alle caratteristiche eccezionali che Samsung mette a tua disposizione in questo televisore.

La tecnologia dell'immagine: la tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K ottimizzano colori e contrasto per una qualità dell'immagine eccezionale.

Motion Xcelerator Turbo : porta la tua esperienza di gioco ad un altro livello; con questa tecnologia, il TV aumenterà le performance per fornirti un'esperienza.

Adaptive Sound : il suono viene ottimizzato in base a quello che stai guardando, per offrirti un audio ottimo in ogni scena.

Utilizzalo con Alexa, Google Assistant o Bixby, collegalo al tuo PC con la modalità wireless, goditi i videogame con il Game Enhancer.

Questo televisore Samsung e tutti quelli della serie AU7190 sono già pronti per il passaggio al nuovo digitale terrestre 2.0 o DVB-T2, quindi non devi acquistare nientaltro.

Prendilo ora su Amazon e risparmia ben 130 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.