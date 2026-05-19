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Offerte Very Mobile: tanti Giga in 5G da meno di 5 euro al mese, ecco le promo di oggi

Very Mobile mette a disposizione dei nuovi utenti varie offerte con tanti Giga in 5G a partire da 4,99 euro al mese.
Offerte Very Mobile: tanti Giga in 5G da meno di 5 euro al mese, ecco le promo di oggi
Very Mobile mette a disposizione dei nuovi utenti varie offerte con tanti Giga in 5G a partire da 4,99 euro al mese.
Davide Raia
Pubblicato il 19 mag 2026
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Very Mobile è uno degli operatori di riferimento del mercato di telefonia mobile, con tante offerte a partire da 4,99 euro al mese e la possibilità di sfruttare il 5G Full Speed  (su rete WINDTRE).

Tutte le promozioni sono disponibili tramite il sito ufficiale di Very Mobile, con la possibilità anche di richiedere una eSIM.

Per accedere all'elenco completo delle promo basta seguire sul box qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di Very Mobile

Le offerte Very Mobile da attivare oggi

Very Mobile propone tre gruppi di offerte:

  • tariffe riservate ai clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali (Poste, CoopVoce e altri)
  • tariffe riservate ai clienti TIM ,Vodafone, Kena, ho. Mobile, Spusu e WINDTRE
  • tariffe riservate a chi richiede un nuovo numero di cellulare 

Per clienti Iliad e di alcuni virtuali, l'elenco delle offerte attivabili oggi è il seguente:

  • 100 GB in 5G (fino a 30 Mbps) oltre a minuti e SMS illimitati al prezzo di 4,99 €/mese
  • 150 GB in 5G (fino a 30 Mbps) oltre a minuti e SMS illimitati al prezzo di 5,99 €/mese; 1 mese in omaggio
  • 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) oltre a minuti e SMS illimitati al prezzo di 6,99 €/mese; 1 mese in omaggio
  • 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) oltre a minuti e SMS illimitati al prezzo di 7,99 €/mese
  • 400 GB in 5G (fino a 2 Gbps) oltre a minuti e SMS illimitati al prezzo di 9,99 €/mese

Per clienti TIM ,Vodafone, Kena, ho. Mobile, Spusu e WINDTRE, invece, le offerte sono:

  • 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) oltre a minuti e SMS illimitati al prezzo di 11,99 €/mese
  • 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) oltre a minuti e SMS illimitati al prezzo di 12,99 €/mese
  • 440 GB in 5G (fino a 2 Gbps) oltre a minuti e SMS illimitati al prezzo di 13,99 €/mese

Per chi richiede un nuovo numero, infine, sono disponibili queste offerte:

  • 150 GB in 5G (fino a 30 Mbps) oltre a minuti e SMS illimitati al prezzo di 5,99 €/mese
  • 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) oltre a minuti e SMS illimitati al prezzo di 6,99 €/mese
  • 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) oltre a minuti e SMS illimitati al prezzo di 7,99 €/mese
  • 400 GB in 5G (fino a 2 Gbps) oltre a minuti e SMS illimitati al prezzo di 9,99 €/mese
  • 1000 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 12,99 €/mese
  • Giga illimitati in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 14,99 €/mese

Per accedere a tutte le promo basta seguire il link qui di sotto.

Attiva qui l'offerta di Very Mobile

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