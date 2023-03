Offerte di lavoro cybersecurity, occhio a quelle false e pericolose

Stando a quanto affermato dai ricercatori di Mandiant, un gruppo di hacker sta attaccando persone che lavorano nel contesto della cybersecurity attraverso falsi annunci di lavoro.

Il fine di tali cybercriminali è spingere in qualche modo al download del malware PlankWalk che, come è facile intuire, ha effetti devastanti sui dispositivi che non sono dotati di un antivirus efficace.

Il collettivo, che sembrerebbe provenire dalla Corea del Nord, sta agendo in maniera massiccia nel contesto europeo e statunitense, sfruttando dei fantomatici colloqui tramite WhatsApp per diffondere i propri agenti malevoli.

Questa modalità di attacco non è una novità: nel corso del 2022, infatti, lo stesso gruppo hacker avrebbe preso di mira società tecnologiche e simili.

Offerte fake di lavoro cybersecurity: come agiscono gli hacker e come evitare rischi?

A quanto pare, i criminali informatici tendono a proporre documenti Word durante presunti colloqui preliminari su WhatsApp. Questi, come è facile intuire, contengono macro malevole che attivano PlankWalk.

Una volta delineato questo tipo di comportamento, è facile attuare un'azione preventiva. Diffidare di chiunque diffonda file sospetti via posta elettronica o app di messaggistica, risulta un primo passo verso la sicurezza.

Adottare uno strumento per la protezione digitale come McAfee Total Protection è poi un'ulteriore garanzia in tal senso.

Stiamo parlando di una suite di sicurezza che offre protezione non solo nel contesto Windows, ma anche in ambiente macOS, Android e iOS.

A rafforzare l'efficacia di McAfee Total Protection non è solo l'antivirus ma anche una serie di utility molto interessanti che rafforzano l'efficacia della suite.

La VPN integrata, così come il sistema di protezione della rete Wi-Fi domestica, offrono adeguate garanzie a livello di privacy e anonimato. Il gestore di password e l'archiviazione crittografata vanno a rafforzare la sensazione di protezione offerta da McAfee Total Protection.

Infine, va tenuto anche conto che la suite propone un tool specifico per l'eliminazione definitiva dei file. Ciò significa che, neanche l'hacker più abile, può recuperare i dati trattati con questo strumento.

