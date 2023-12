Offerte imperdibili NOW: film, serie TV e tanto sport a partire da soli 6,99 euro al mese

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, la domanda di servizi di streaming è in crescita, con l'obiettivo di garantire un'ampia varietà di contenuti, tra cui film, serie TV ed eventi sportivi in diretta.

Tra le opzioni sul mercato, spicca NOW, che consente l'accesso ai canali live di Sky e offre una ricca programmazione on demand.

Attualmente, NOW presenta tariffe convenienti, con un costo di 6,99 euro al mese per l'intrattenimento e il cinema, e 9,99 euro al mese per gli appassionati di eventi sportivi, che includono tutti i contenuti dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport.

Abbonati a NOW OGGI STESSO

NOW: pass disponibili e costi

L'offerta NOW si articola attraverso tre Pass distinti, a cui si aggiunge l'opzione Premium. È possibile attivare i Pass singolarmente o optare per pacchetti combinati per un'esperienza personalizzata. Ecco un'anteprima delle opzioni disponibili:

Pass Entertainment : Accesso a programmi di intrattenimento, serie TV e tutta la programmazione di Sky TV.

: Accesso a programmi di intrattenimento, serie TV e tutta la programmazione di Sky TV. Pass Cinema : Accesso ai contenuti di Sky Cinema e a un vasto catalogo di film on demand.

: Accesso ai contenuti di Sky Cinema e a un vasto catalogo di film on demand. Pass Sport : Visione di partite di Serie A, Serie B, Serie C, campionati esteri, Champions League, Formula 1, Moto GP e altri sport.

: Visione di partite di Serie A, Serie B, Serie C, campionati esteri, Champions League, Formula 1, Moto GP e altri sport. Opzione Premium: Include la doppia visione ed elimina la pubblicità dai contenuti on demand.

Per quanto riguarda le offerte NOW, le opzioni per Entertainment e Cinema includono:

Pass Entertainment : 6,99 euro al mese per 12 mesi o 8,99 euro al mese senza vincoli di permanenza.

: 6,99 euro al mese per 12 mesi o 8,99 euro al mese senza vincoli di permanenza. Pass Entertainment + Cinema : 9,99 euro al mese per 12 mesi o 11,99 euro al mese senza vincoli di permanenza.

: 9,99 euro al mese per 12 mesi o 11,99 euro al mese senza vincoli di permanenza. Pass Entertainment + Cinema + Premium: 11,99 euro al mese per 12 mesi o 14,99 euro al mese senza vincoli di permanenza.

Per il Pass Sport, le opzioni sono:

Pass Sport : 9,99 euro al mese per 12 mesi o 14,99 euro al mese senza vincoli di permanenza.

: 9,99 euro al mese per 12 mesi o 14,99 euro al mese senza vincoli di permanenza. Pass Sport + Premium: 15,99 euro al mese per 12 mesi o 19,99 euro al mese senza vincoli di permanenza.

Esplora le offerte NOW sul sito ufficiale per garantirti un periodo festivo ricco di intrattenimento su misura per te.

Abbonati a NOW OGGI STESSO

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.