Offerte Iliad 2026: più giga, più velocità e tariffe senza sorprese

GIGA PRIME: 300 GB in 5G a prezzo fisso

Tra le offerte più interessanti spicca GIGA PRIME, una novità pensata per chi utilizza intensamente lo smartphone. Il piano include 300 GB in 5G, minuti e SMS illimitati e 30 GB extra in Europa, il tutto a 12,99€ al mese per sempre. Un punto di forza è proprio il prezzo fisso: non ci sono aumenti nel tempo, una caratteristica che ha reso Iliad particolarmente apprezzata dagli utenti italiani. L’attivazione della SIM ha un costo di 9,99€, mentre l’offerta è disponibile fino a metà giugno.

In più, sono inclusi per 12 mesi di Amazon Prime che include servizi come spedizioni veloci, contenuti streaming tra film, serie TV e musica, rendendo il pacchetto ancora più completo.

Fibra Iliad: velocità e convenienza per la casa

Accanto al mobile, Iliad propone anche una soluzione fibra pensata per la casa. L’offerta fibra è disponibile a 22,99€ al mese per sempre per chi è già cliente mobile con un piano da almeno 9,99€ e attiva il pagamento automatico. Il servizio include connessione in fibra FTTH e router Wi-Fi 7, garantendo alte prestazioni per streaming, smart working e gaming. Il costo di installazione è di 39,99€, mentre la velocità elevata consente di gestire più dispositivi contemporaneamente senza rallentamenti.

Offerte semplici, senza vincoli

Uno degli elementi che caratterizza Iliad è la trasparenza. Le offerte sono senza vincoli, senza penali e con condizioni chiare fin dall’inizio. Questo approccio ha contribuito al successo dell’operatore, che continua a puntare su semplicità e fiducia. Anche l’attivazione è rapida e può essere completata online in pochi passaggi, rendendo il passaggio a Iliad ancora più immediato.

Tanti giga a un prezzo contenuto

Le offerte Iliad sono ideali per chi cerca tanti giga a un prezzo contenuto, una connessione veloce in 5G e fibra, costi bloccati nel tempo e la sicurezza di non avere sorprese in bolletta. La combinazione tra convenienza e servizi inclusi rende queste promozioni tra le più interessanti disponibili sul mercato.

Con GIGA PRIME e l’offerta fibra, Iliad conferma la sua strategia: offrire tanto a un prezzo chiaro e accessibile. Che si tratti di navigare in mobilità o da casa, le soluzioni proposte puntano su semplicità, velocità e convenienza. Per conoscere l'offerta completa di Iliad clicca qui.