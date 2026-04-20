Offerte Iliad 2026: più giga, più velocità e tariffe senza sorprese

Nel panorama delle telecomunicazioni, Iliad continua a distinguersi proponendo soluzioni competitive sia per il mobile che per la fibra, pensate per chi cerca tanti giga e connessione veloce a un prezzo accessibile. In un mercato pieno di promozioni complicate, Iliad sceglie ancora una volta la strada più diretta: tanti servizi, prezzi chiari e offerte che puntano tutto su convenienza e semplicità.
Tra le offerte più interessanti spicca GIGA PRIME, una novità pensata per chi utilizza intensamente lo smartphone. Il piano include 300 GB in 5G, minuti e SMS illimitati e 30 GB extra in Europa, il tutto a 12,99€ al mese per sempre. Un punto di forza è proprio il prezzo fisso: non ci sono aumenti nel tempo, una caratteristica che ha reso Iliad particolarmente apprezzata dagli utenti italiani. L’attivazione della SIM ha un costo di 9,99€, mentre l’offerta è disponibile fino a metà giugno.
In più, sono inclusi per 12 mesi di Amazon Prime che include servizi come spedizioni veloci, contenuti streaming tra film, serie TV e musica, rendendo il pacchetto ancora più completo.
Fibra Iliad: velocità e convenienza per la casa
Accanto al mobile, Iliad propone anche una soluzione fibra pensata per la casa. L’offerta fibra è disponibile a 22,99€ al mese per sempre per chi è già cliente mobile con un piano da almeno 9,99€ e attiva il pagamento automatico. Il servizio include connessione in fibra FTTH e router Wi-Fi 7, garantendo alte prestazioni per streaming, smart working e gaming. Il costo di installazione è di 39,99€, mentre la velocità elevata consente di gestire più dispositivi contemporaneamente senza rallentamenti.
Offerte semplici, senza vincoli
Uno degli elementi che caratterizza Iliad è la trasparenza. Le offerte sono senza vincoli, senza penali e con condizioni chiare fin dall’inizio. Questo approccio ha contribuito al successo dell’operatore, che continua a puntare su semplicità e fiducia. Anche l’attivazione è rapida e può essere completata online in pochi passaggi, rendendo il passaggio a Iliad ancora più immediato.
Tanti giga a un prezzo contenuto
Le offerte Iliad sono ideali per chi cerca tanti giga a un prezzo contenuto, una connessione veloce in 5G e fibra, costi bloccati nel tempo e la sicurezza di non avere sorprese in bolletta. La combinazione tra convenienza e servizi inclusi rende queste promozioni tra le più interessanti disponibili sul mercato.
Con GIGA PRIME e l’offerta fibra, Iliad conferma la sua strategia: offrire tanto a un prezzo chiaro e accessibile. Che si tratti di navigare in mobilità o da casa, le soluzioni proposte puntano su semplicità, velocità e convenienza. Per conoscere l'offerta completa di Iliad clicca qui.
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