Offerte esclusive Prime: le migliori offerte sui Chromebook ora su Amazon

Durante l'ultimo giorno Prime Day su Amazon abbiamo deciso di raccogliere i migliori Chromebook in offerta sulla piattaforma. Se hai deciso di acquistarne uno, non dovresti lasciarti scappare queste promo, anche perchè da domani i prezzi torneranno alla normalità. Ecco quindi la lista dei Chromebook che puoi trovare ora ad un prezzo scontato su Amazon:

Acer Chromebook 315

L'Acer Chromebook 315 è uno dei migliori pc economici oggi sul mercato ed è un'ottima scelta per i bambini delle scuole e gli studenti.

Resistente e all'avanguardia, ma anche elegante nel design, ha un touchscreen di dimensioni generose, una notevole durata della batteria e un processore in grado di eseguire programmi in multi-tasking senza intoppi. Per meno di 240 euro, è un miracolo che abbia tutte queste caratteristiche.

HP Chromebook 14a

Il Chromebook di HP presenta un display ad alta definizione micro-edge, e grazie ad un processore Intel, un ampio spazio di archiviazione e una lunga durata della batteria potrai fare di tutto.

Ridefinisci il modo in cui lavori e giochi con la perfetta integrazione del tuo browser Chrome preferito, sempre sicuro e aggiornato, e accedi a un'ampia selezione di app nel Google Play Store. Questo sistema operativo è stato progettato per essere veloce in ogni modo possibile, mantenendoti al sicuro e più protetto sul web.

Trasmetti in streaming contenuti 4K senza problemi e gioca ai tuoi giochi preferiti a 720p, senza la necessità di una scheda grafica dedicata. Con le eccellenti prestazioni grafiche Intel UHD, vedrai la differenza in tutto ciò che fai.

Acer Chromebook 314

L'Acer Chromebook 314 è un ottimo pc per coloro che cercano un dispositivo in grado di navigare online spendendo poco. Il Celeron N4000 e 4 GB di RAM DDR4 garantiscono un'esperienza fluida, mentre la durata della batteria è eccezionale e ChromeOS aiuta a semplificare le cose.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1

Vuoi un laptop 2-in-1 leggero e portatile? IL Lenovo Duet è uno dei pc più versatili che troverai in questo momento. Il suo fattore di forma compatto e il peso lo rendono il tipo di 2 in 1 che puoi portare facilmente con te in qualsiasi circostanza. Per quanto potenti siano diventati Android e iOS, i sistemi operativi mobili sono ancora molto più limitati di un sistema operativo Windows, MacOS o Linux. Chrome OS si trova proprio nel mezzo, estendendosi ben oltre un sistema operativo mobile, offrendo qualcosa che si avvicina a un tipico ambiente laptop su un tablet.

ASUS Chromebook C424MA

L'ASUS Chromebook C424 è il modo più conveniente per aumentare la tua produttività. Questo pc portatile leggero ha un monitor da 14 pollici ed è alimentato dal processore Intel N4120, inoltre offre fino a 10 ore di autonomia della batteria. Precaricato con il meglio di Google, ASUS Chromebook C424 è la tua porta d'accesso alla ricca libreria di app su Google Play per il lavoro o il gioco.

Ricorda che questo è l'ultimo giorno del Prime Day di Amazon, e se vuoi usufruire della spedizione gratuita, dovrai diventare membro Prime.

