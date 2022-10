Offerte esclusive Prime: gli hard disk portatili più economici in offerta

Per finire in bellezza queste giornate di Prime Day su Amazon, ecco la lista degli Hard Disk portatili economici che hanno riscosso più successo. Tra le offerte troviamo marchi come WD, Seagate e Samsung. Ecco di seguito riportati i prodotti segnalati che sono in promo solo per oggi:

WD Elements Portable da 5 TB

Porta ovunque i tuoi file con il disco rigido esterno portatile di WD Elements. Con una capacità di 5 TB, può essere utilizzato per diversi scopi: backup di video, foto, musica, documenti e anche per lavorare su progetti in live. L'unità Elements si collega al computer con una porta USB 3.0 a velocità fino a 5 Gb/s, è retrocompatibile con USB 2.0 a velocità fino a 480 Mb/s ed è formattata come NTFS, quindi i sistemi Windows 10, 8.1 e 7 lo riconosceranno immediatamente. Per gli utenti Mac, l'unità può essere formattata per la compatibilità con Mac OS.

Seagate Portable Drive da 4 TB

Costruito con un fattore di forma compatto, il disco rigido esterno portatile USB 3.0 da 4 TB di Seagate è preformattato exFAT, il che significa che è compatibile con Windows e Mac fin da subito. Questo disco rigido offre una capacità di archiviazione fino a 4 TB e si collega al sistema utilizzando la sua interfaccia micro-USB 3.0, che fornisce anche alimentazione bus utilizzando un cavo USB 3.0 incluso, il che significa che non è richiesta alimentazione esterna. Sono inclusi anche i servizi di recupero dati Rescue di Seagate.

SanDisk 500GB Extreme

Porta i tuoi dati con te utilizzando l'unità SSD Extreme Portable V2 da 500 GB di SanDisk. Progettato per sopravvivere in condizioni avverse, questo durevole SSD da 500 GB offre velocità di lettura e scrittura fino a 1050 e 1000 MB/s. Alimentato tramite bus, il SanDisk Extreme Portable SSD utilizza una connessione USB di tipo C. È incluso un cavo da USB da tipo C a C, insieme a un adattatore da USB da tipo C a tipo A.

WD My Passport SSD portatile 500 GB con tecnologia NVMe

Porta con te video, foto, documenti e file di dati importanti ovunque tu vada con l'Hard Disk portatile My Passport da 500 GB di WD. Questa unità portatile si collega al tuo computer Windows o Mac tramite un connettore USB 3.2 Gen 2 Type-C ad alta velocità e include un adattatore USB Type-A. L'involucro metallico resiste agli urti e alle vibrazioni, ed è progettato per offrire velocità di lettura fino a 1050 MB/s e velocità di scrittura fino a 1000 MB/s.



