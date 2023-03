Offerte di Primavera Amazon: questi smartphone Samsung sono regalati

Amazon propone oggi centinaia di offerte su migliaia di prodotti, e non sempre è facile stare dietro a tutti questi annunci e a queste occasioni. In questo momento, ad esempio, ci sono svariate promozioni relative agli smartphone Samsung. E noi abbiamo pensato bene di segnalarvi alcuni di quelli che riteniamo più interessanti sia per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo, che per la tipologia. Tuttavia visto che la scelta è decisamente ampia, vi consigliamo comunque di fare un salto sul sito del noto e-commerce mondiale per dare un'occhiata ad altre offerte.

Samsung Galaxy M33 - Sconto 24%

Nuovo importante sconto su Amazon per il Samsung Galaxy M33 nelle tre colorazioni esistenti, ovverosia blu, brown e green. Questo eccellente medio gamma è infatti disponibile al prezzo più basso di sempre grazie a un super sconto: 259 euro con le spese di spedizione gratuite. Parliamo di un taglio di listino per uno smartphone con uno schermo da 6,6'' FHD+ TFT LCD, batteria da 5.000 mAh e quattro fotocamere incluse.

Samsung Galaxy M13 - Sconto 22%

Il Samsung Galaxy M13, con tripla fotocamera, display Infinity-V da 6,6 pollici, 4GB RAM e 64GB di memoria interna espandibile, colori blue, green e orange, è in questo istante disponibile su Amazon a soli 149€, con un risparmio netto del 27%. Un prezzo ultra basso per uno degli smartphone più amati e ricercati del momento. Approfitta di questo sconto per un device che fa anche della velocità di trasferimento dati 5G di nuova generazione, uno dei suoi punti di forza per offrirti un’esperienza d’utilizzo completamente nuova.

Galaxy Z Flip4 5G - Sconto 23%

Lo desideri chissà da quanto tempo, e oggi finalmente è arrivato il momento di acquistare il tuo Galaxy Z Flip3 5G. In questo momento, infatti, questo autentico gioiellino lo trovi su Amazon in super sconto a soli 919€, con le spedizioni rapide e gratuite, e un risparmio generale di circa 400 euro. Scegli il colore che preferisci fra i due disponibili nell'offerta, ovverosia Black, taglio da 128 GB, con garanzia 24 mesi. Che aspetti ad andare a prendertelo?

Samsung Galaxy A52s 5G - Sconto 25%

Il Samsung Galaxy A52s 5G con display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, di colore Awesome Black, in questo istante è disponibile su Amazon a soli 350€. Un prezzo ultra basso grazie ad Amazon, con più di centottanta euro circa di sconto, praticamente al minimo storico, per uno degli smartphone top del momento nei gusti del pubblico. Le spedizioni sono ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Samsung Galaxy A53 5G - Sconto 24%

Il Samsung Galaxy A53 5G vanta un display da urlo che grazie alla tecnologia FHD+, permette di guardare i tuoi contenuti in maniera incredibilmente chiara e nitida, mentre la funzione Real Smooth mantiene stabile l’immagine quando giochi o scorri lo schermo. Inoltre ha una batteria da 5.000mAh che ti consente di continuare a fare quello che stai facendo per ore e ore. Insomma, uno smartphone di tutto rispetto che oggi tra l'altro ti costa appena 355 euro anziché 469€, grazie allo sconto presente su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.