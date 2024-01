Offerte di Natale: risparmia il 91% su 7 software IObit

Se stai cercando un modo per migliorare la produttività del tuo PC durante le festività, IObit ha la soluzione perfetta per te con la sua Christmas Sale.

L'azienda offre uno sconto eccezionale del 91% su un pacchetto personalizzato che include sette programmi essenziali, il cui valore totale supera i 344 euro, ma che ora puoi acquistare a soli 29,99 euro per un anno.

IObit Christmas Sale: un pacchetto di programmi molto utili

Nel pacchetto natalizio IObit, potrai beneficiare di programmi di alta qualità come Advanced SystemCare 17 PRO, disponibile a soli 8 euro per un anno con una licenza valida su 3 PC.

Driver Booster 11 PRO, essenziale per mantenere i driver sempre aggiornati, è in promozione a soli 9,99 euro per un anno, anch'esso valido su 3 computer.

Tra gli altri software inclusi, IObit Uninstaller 13 PRO è offerto a un prezzo straordinario di soli 6 euro invece di 39,99 euro.

IObit Malware Fighter 11 PRO viene offerto al medesimo prezzo di 6 euro, rispetto al prezzo di listino di 59,99 euro. Inoltre, hai l'opportunità di ottenere gratuitamente tre software con licenza annuale: IObit Software Updater 6 PRO, Smart Defrag 9 PRO e Protected Folder.

In fase d'acquisto, potrai decidere se attivare il rinnovo automatico, considerando che tutti i programmi hanno una durata di validità di un anno e comprendono il rinnovo tacito al termine del periodo promozionale.

IObit offre anche una generosa formula "Soddisfatti o Rimborsati" della durata di 60 giorni, assicurando la tua soddisfazione.

Approfitta di queste offerte di Natale e ottieni i sette software IObit a un prezzo incredibilmente conveniente. Non solo risparmierai significativamente, ma avrai anche strumenti potenti per ottimizzare le prestazioni del tuo PC durante tutto l'anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.