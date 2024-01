Offerte da non perdere su IceDrive: sconti su tutti i piani di cloud

Offerte da non perdere su IceDrive, un servizio di cloud storage tra i migliori attualmente. Lo spazio di archiviazione, oltre a essere sicuro è anche conveniente.

La società ha da poco lanciato una nuova promozione con sconti su tutti i piani di abbonamento. I più richiesti sono i pacchetti annuali.

Non resta molto tempo per aderire a questa promo, quindi ti consigliamo di non tergiversare troppo. Andiamo a vedere i dettagli di questa offerta.

Offerte da non perdere su IceDrive: ecco i dettagli

Le offerte da non perdere su IceDrive riguardano i seguenti piani:

Pro I : 1TB di spazio a 59 euro, invece di 72 euro;

: 1TB di spazio a 59 euro, invece di 72 euro; Pro III : 3TB di spazio a 120 euro, invece di 144 euro;

: 3TB di spazio a 120 euro, invece di 144 euro; Pro X: 10 TB di spazio a 299 Euro, invece di 360 euro.

Ma cosa offrono questi pacchetti? Innanzitutto, un sistema crittografato con tecnologia AES a 256 bit, che garantisce massima sicurezza per tutti i dati archiviati nel cloud.

Otterrai anche la sincronizzazione multipiattaforma, che ti consente di accedere ai file archiviati da tutti i dispositivi e in qualsiasi luogo.

Inoltre, puoi condividere i tuoi file con altri utenti se lo ritieni necessari, anche se non posseggono un account IceDrive.

Infine, il backup automatico dei dati, che verranno salvati nel cloud di IceDrive, onde evitare che possano essere persi o danneggiati.

Naturalmente, ognuno dei tre piani offre servizi differenti. Ad esempio, il piano Pro X è quello più completo, perché offre la possibilità di creare un account per ogni utente o dipendente. Invece, con il piano Pro I puoi creare un solo account, mentre con il Piano III fino a 5.

La cosa importante è scegliere in fretta, perché questa promo è a tempo limitato e potrebbe terminare da un momento all’altro. Devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto e abbonarti!

