Offerte Black Friday: SSD Samsung 980 PRO da 2TB in sconto su Amazon, risparmia oltre 250 euro

Il Samsung 980 Pro è destinato a ridefinire la linea di prodotti dell'azienda, e forse l'intero mercato ad alte prestazioni, con una combinazione della veloce interfaccia PCIe 4.0 abbinata a un nuovo controller e flash, che offrono prestazioni ottimali in molti tipi di applicazioni . Ciò non sorprende data la velocità nominale dell'unità fino a 7/5 GBps di velocità effettiva di lettura/scrittura sequenziale e 1 milione di IOP. Acquistalo ora su Amazon grazie alla settimana del Black Friday a soli 216,29€ invece di 469,99€.

Per la prima volta, l'SSD della serie Pro di punta dell'azienda non è dotato di flash MLC a 2 bit. Invece, il 980 Pro utilizza l'ultimo flash TLC a 3 bit di Samsung per ridurre i costi, rendendolo essenzialmente l'evoluzione di fascia alta della più economica serie 970 Evo Plus. Ma, con un controller NVMe PCIe 4.0 x4, il 980 Pro garantisce comunque prestazioni efficienti e reattive insieme alla sicurezza AES a 256 bit adatta sia per i giocatori che per i prosumer.

Il 980 Pro di Samsung è basato su una NAND flash più veloce, a dimostrazione del ffatto che Samsung non utilizza più il flash MLC a 2 bit, ma il nuovissimo TLC V6 V-NAND a 3 bit con strato 1xx.

E' disponibile con capacità che vanno da 250 GB fino a 2 TB, a differenza del 970 Pro di ultima generazione che arriva fino a 1 TB. L'azienda ha dichiarato che può raggiungere velocità sequenziali di picco fino a 7/5 GBps in lettura/scrittura e oltre 1 milione di IOPS in lettura/scrittura casuali. Inoltre è dotato della funzione Intelligent TurboWrite 2.0 che consente prestazioni eccezionali, ma come vediamo con tutti i meccanismi di memorizzazione nella cache SLC, la velocità di scrittura diretta su TLC di Samsung è molto più lenta dopo che la cache si è riempita. Intelligent TurboWrite 2.0 di Samsung migliora questa condizione. Approfitta ora dello sconto del 54% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.