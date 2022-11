Sono già iniziate le offerte per il Black Friday di IObit che, in particolare, ha preparato un bundle semplicemente imperdibile se sei alla ricerca di programmi per migliorare l'efficienza del tuo PC.

Il pacchetto che include Advanced SystemCare 16 Pro, Driver Booster 10 Pro e IObit Uninstaller 12 Pro può essere tuo infatti a soli 24 euro invece di 275. Esatto, hai uno sconto incredibile del 91% se ti colleghi adesso alla pagina ufficiale.

IObit regala tutto per il Black Friday: offerte sui migliori prodotti

E parliamo di un bundle da non sottovalutare perché, fra tutti, include Advanced SystemCare 16 Pro, una delle migliori soluzioni che puoi trovare per migliorare l'ottimizzazione del tuo PC e renderlo più pulito, veloce e sicuro rispetto a prima.

Non bisogna sottovalutare però l'utilità di Driver Booster 10 Pro che, con un solo click, è in grado di mantenere aggiornati oltre 8 milioni e mezzo di driver, in maniera tale che il tuo sistema sia sempre pronto e aggiornato alle ultime versioni disponibili per funzionare al meglio.

E poi, dato che una buona pulizia del PC prescinde anche da questo, ecco anche IObit Uninstaller 12 Pro. Grazie a questo programma sarai sicuro che ogni disinstallazione che avrai fatto non abbia lasciato "residui" che possano sporcare l'efficienza del tuo computer.

In tutti e tre i casi parliamo di una licenza annuale valida per ben 3 PC. Approfittane subito perché finirà in fretta: collegati alla pagina ufficiale e acquista il bundle con un risparmio di oltre 250 euro!

