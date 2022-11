Offerte Black Friday Amazon, quando iniziano? C'è la data ufficiale

Amazon ha annunciato che le offerte Black Friday 2022 sul suo popolare e-commerce inizieranno il prossimo 18 novembre per concludersi il 28 dello stesso mese. Saranno 10 giorni di sconti imperdibili, validi su tutti i prodotti dell'immenso catalogo di Amazon e che ti permetteranno di fare i primi regali di Natale.

Su questo sito ti segnaleremo le offerte più importanti: nel frattempo, ti ricordiamo che puoi dare un'occhiate alle promozioni del giorno, perché su Amazon è sempre possibile trovare qualcosa di interessante.

Le iniziative Amazon per il Black Friday 2022: offerte, ma non solo

Oltre a questo, Amazon ha annunciato che dal 22 al 25 novembre, nella cornice della Rimessa dei Fiori di via San Carpoforo a Milano, nascerà un progetto unico che accompagnerà i consumatori in un viaggio alla scoperta delle tante idee regalo per il Black Friday e il Natale 2022.

La Black Friday Gallery ospiterà l'opera Reliquia dello scultore Jago allo scopo di celebrare il Made in Italy: nel corso della tre giorni, ci saranno anche le dirette Twitch di famosi streamer del calibro di ilMasseo, Riccardo Dose, Himorta e Diego Nasca, con la partecipazione di Ernia e Cristina D'Avena.

La Black Friday Gallery di Amazon sarà aperta a tutti il 22 novembre dalle 14 alle 20 e dal 23 al 25 novembre dalle 10 alle 20 con ingresso gratuito. Ripetiamo invece che la Settimana del Black Friday su Amazon.it avrà inizio il 18 novembre a questo indirizzo con offerte in ogni tipologia di prodotto fino al 28 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.