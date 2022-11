Offerte Black Friday: Altoparlanti Bluetooth Edifier R1700BT ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Edifier si è fatto un nome come uno dei migliori produttori di sistemi hi-fi. Tuttavia, ha spesso dimostrato che componenti di alta qualità spesso provengono dalla Cina. Il modello R1700BT proviene dalla serieStudio di Edifier, e sono delle casse che hanno il pieno supporto Bluetooth. Acquistali ora su Amazon approfittando degli sconti del Black Friday a soli 122,08€ invece di 209,99€.

Il corpo principale è nero, ma lateralmente ci sono delle tavole in vero legno. La parte anteriore, posteriore e superiore hanno bordi smussati. Questo non solo garantisce un aspetto elegante, ma ha anche lo scopo di prevenire le onde stazionarie all'interno degli altoparlanti. L'R1700BT è inoltre dotato di piedini che separano gli altoparlanti dalla scrivania. Il rivestimento frontale in tessuto può ovviamente essere rimosso. Sono presenti anche cavi necessari per il collegamento e il telecomando.

Anche il legno utilizzato per questi diffusori da scaffale è realizzato in MDF (12 mm). Questo è spesso usato nella costruzione di altoparlanti perché risuona meno. Nell'altoparlante destro è presente un'insenatura che contiene i controlli per volume, bassi e alti, nonché un LED. Quest'ultimo si illumina di verde durante il normale funzionamento, ma diventa blu quando si avvia la connessione bluetooth.

Quest'ultima può essere comodamente attivata e disattivata con il telecomando e funziona perfettamente. Il controllo del volume ha una griglia e fornisce un feedback tattile e, per qualsiasi motivo, può essere ruotato all'infinito in entrambe le direzioni. I controlli degli alti e dei bassi non hanno una griglia, ma hanno due punti di attacco e scattano leggermente anche nella posizione centrale.

C'è una ragione speciale per questo: il regolatore di altezza regola solo da -6dB a + 6dB, ma non su una singola frequenza, ma nell'intervallo da 6kHz a 20kHz. La cupola in seta da 19 mm e il woofer da 116 mm sono alimentati da un amplificatore di classe D, con 15 watt e 18 watt per canale.

Un'altra caratteristica speciale è che gli altoparlanti Bluetooth non utilizzano un crossover passivo, ma separano le frequenze basse e alte tramite DSP. Di conseguenza, anche il cavo di collegamento dei due altoparlanti è quadripolare. Tweeter e woofer sono posizionati il ​​più vicino possibile l'uno all'altro, questo avvantaggia l'immagine spaziale. Il woofer è tagliato a circa 3.000 Hz e il tweeter arriva a circa 3.100 Hz. Approfitta ora dello sconto del 42% e acquistali su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

