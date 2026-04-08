Offerte AVG: antivirus e privacy con sconti fino al 60%

Proteggere i propri dispositivi da virus, malware e minacce online è diventato fondamentale, sia per uso personale che professionale. Le offerte di AVG rappresentano una soluzione completa per chi cerca sicurezza avanzata, strumenti per migliorare le prestazioni e maggiore privacy durante la navigazione. Con sconti fino al 60% sul primo anno, i piani AVG si posizionano tra le opzioni più interessanti sul mercato.

AVG Internet Security: protezione essenziale e completa

Il piano AVG Internet Security è pensato per chi desidera una protezione solida contro le principali minacce informatiche. L’offerta include funzionalità fondamentali come il blocco di virus e malware, la protezione dal ransomware, il controllo delle reti Wi-Fi e la difesa contro siti web pericolosi e tentativi di phishing. Disponibile a partire da 39,99 € per il primo anno (invece di 99,99 €), questo piano consente di proteggere fino a 10 dispositivi, offrendo un buon equilibrio tra prezzo e sicurezza per l’utilizzo quotidiano.

AVG Ultimate: sicurezza avanzata e privacy completa

Per chi cerca una soluzione più completa, AVG Ultimate rappresenta il pacchetto più avanzato. Oltre a tutte le funzionalità di Internet Security, include strumenti aggiuntivi pensati per migliorare le prestazioni e proteggere la privacy online.

Tra questi troviamo AVG TuneUp, che aiuta a ottimizzare il sistema e liberare spazio, AVG Secure VPN, che garantisce una navigazione sicura e privata, e AVG AntiTrack, che impedisce agli inserzionisti di monitorare le attività online. Il prezzo parte da 55,99 € per il primo anno (anziché 139,99 €), sempre per un massimo di 10 dispositivi.

Protezione su più dispositivi

Uno dei principali vantaggi delle offerte AVG è la possibilità di proteggere più dispositivi con un unico abbonamento. PC, Mac, smartphone e tablet possono essere gestiti facilmente, garantendo sicurezza su tutte le piattaforme più utilizzate. Questo rende AVG una soluzione particolarmente utile per famiglie o professionisti che utilizzano più dispositivi ogni giorno e vogliono mantenere un livello di protezione costante senza dover acquistare licenze separate.

Garanzia e flessibilità

Tutti i piani AVG includono una garanzia di rimborso di 30 giorni, offrendo la possibilità di testare il servizio senza rischi. Questo consente agli utenti di valutare le funzionalità e verificare se il software risponde alle proprie esigenze prima di impegnarsi a lungo termine. Per conoscere l'offerta di AVG clicca qui.

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