OFFERTE AMAZON: una selezione di 5 tablet scontati fino al 40%!

Avere un tablet è ormai una necessità poiché questo incarna la giusta via di mezzo tra un pc ed uno smartphone. Tu che ne stai cercando uno sai benissimo che il mercato offre un'infinità di possibilità ma per facilitarti la scelta ne abbiamo selezionato 5 con un rapporto qualità prezzo davvero ottimo e poi sono anche in offerta ora perciò approfittane subito e scegli quello che meglio alle tue esigenze!

realme Pad

Caratterizzato da un ampio display da 10.4 pollici e da cornici molto sottili questo tablet trasforma ogni singolo gioco e film in un'esperienza vivida e coinvolgente. Inoltre, con la risoluzione a 2000x1200 tutti i più piccoli dettagli prenderanno letteralmente vita. Non solo disponi anche di 4 altoparlanti Dolby Atmos e di una batteria da 7100 mAh sufficiente per 65 giorni in standby o 12 ore consecutive di visualizzazione video. Tutto questo ora, grazie allo sconto Amazon del 39%, ti costa solamente 175,89 euro.

Samsung Galaxy Tab A8

Dai film epici ai contenuti guida per i tuoi hobby, il tablet Galaxy Tab A8 ti dà accesso a nuovi mondi, grazie a una visione migliorata e più ampia con un display di 10,5 pollici. Dotato di processore Octa-core abbinato a un massimo di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna questo tablet è sempre pronto ad affrontare le sfide di ogni giorno senza consumare la velocità o la batteria. Adesso poi puoi usufruire di un mega sconto Amazon che ti fa risparmiare ben 110 euro e pagarlo solamente 200 euro.

OPPO Pad Air

In merito alle dimensioni dello schermo restiamo sempre nello stesso range difatti questo OPPO Pad Air ha un display da 10,36 pollici. Sorprendono poi la webcam frontale che presenta una risoluzione da 5 MP e quella posteriore da ‎8 MP. Ma ciò che è davvero interessante è il prezzo poiché usufruendo dello sconto Amazon del 30% costa solamente 209 euro e puoi anche pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero.

Tablet HONOR Pad 8

Aumentano le dimensioni difatti questo Honor è dotato di un display FullView 2K da 12 pollici. Non solo presenta poi un chip a 8 core ad alte prestazioni con tecnologia di processo a 6 nm, il processore sarà un passo più veloce quando si guardano video, si gioca o si naviga in Internet, in modo da poter godere della massima velocità. Infine la batteria integrata da 7250mAh con ricarica rapida da 22,5W può durare fino a 14 ore. Tutto questo ad un prezzo di soli 229 euro.

Apple 2022 iPad Pro

Con questo iPad Pro godi di un brillante display Liquid Retina XDR da 12,9 pollici con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3. E ancora di un chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core. E poi disponi di fotocamere posteriori da 12MP (grandangolo) e 10MP (ultra grandangolo), e scanner LiDAR per la realtà aumentata e ovviamente di una fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica. Su Amazon lo trovi ad un prezzo scontato.

Ricorda che le offerte su Amazon possono essere soggette a cambiamenti e potrebbero scadere in qualsiasi momento perciò approfittane subito!

