Offerta Very Mobile da 6,99 euro: tanti Giga, zero vincoli e un mese gratis

Nel mercato delle offerte mobile, trovare una tariffa davvero conveniente senza costi nascosti non è sempre semplice. Proprio per questo l’offerta Very 6,99 si presenta come una soluzione interessante per chi cerca tanti Giga, minuti e SMS illimitati e connettività 5G a un prezzo contenuto. La promozione prevede infatti 200 Giga, minuti e SMS illimitati a 6,99 euro al mese per sempre, con in più 1 mese omaggio, SIM e spedizione gratuite e attivazione scontata da 9,99 euro a 0,99 euro.

200 Giga e 5G full speed a un prezzo competitivo

Uno degli aspetti che rende questa tariffa particolarmente interessante è il rapporto tra prezzo e contenuti inclusi. Con 6,99 euro al mese si ha accesso a una soglia dati molto ampia, adatta a chi usa lo smartphone ogni giorno per navigare, guardare video, ascoltare musica in streaming, lavorare da remoto o condividere la connessione con altri dispositivi. L’offerta include anche il 5G full speed, con velocità massima fino a 2 Gbps, a patto di avere un dispositivo compatibile, un’offerta abilitata e la copertura 5G Very Mobile.

Per chi invece utilizza uno smartphone 4G, resta comunque disponibile la navigazione sulla rete 4G. In questo modo l’offerta si adatta sia a chi ha già un dispositivo di nuova generazione sia a chi non ha ancora effettuato il passaggio al 5G.

Nessun vincolo e zero sorprese

Un altro punto di forza dell’offerta Very è la semplicità. Non sono previsti vincoli di durata, né costi o penali di disattivazione. Questo significa che l’utente può attivare la promozione senza il timore di restare legato a lungo termine. Inoltre, il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese, rendendo più facile ricordare la scadenza e tenere sotto controllo la propria spesa.

Inoltre, se i Giga si esauriscono, la navigazione si blocca automaticamente, evitando consumi extra inattesi. Per ripartire basta rinnovare l’offerta direttamente dall’app, allo stesso costo mensile previsto dal piano. Una formula pensata per eliminare il rischio di addebiti imprevisti e rendere la gestione della SIM più semplice.

Anche in eSIM, con attivazione facile

L’offerta è disponibile sia in formato SIM fisica sia in eSIM virtuale, un dettaglio sempre più importante per chi preferisce un’attivazione più rapida e digitale. Chi sceglie la SIM fisica può riceverla a casa con spedizione gratuita, mentre chi opta per la eSIM riceve via email il QR Code per scaricarla direttamente sul proprio smartphone compatibile.

L’attivazione può essere completata online in pochi passaggi, con identificazione tramite SPID, CIE oppure video identificazione. In alternativa, è possibile acquistare la SIM anche nei negozi fisici, con la possibilità di iniziare a utilizzare l’offerta in tempi molto rapidi.

Copertura ampia e servizi inclusi

Very Mobile sottolinea anche la qualità della propria rete, con una copertura fino al 99,7% della popolazione in 4G e una copertura 5G molto estesa. Questo permette di utilizzare l’offerta con continuità nella maggior parte del territorio, sia per le attività quotidiane sia per un uso più intenso della connessione.

Nel piano sono inclusi gratuitamente anche alcuni servizi utili come Ti ho cercato, RingMe e Hotspot, che consente di condividere i Giga con altri dispositivi. In più, l’offerta può essere utilizzata anche in Unione Europea, con 10,5 Giga inclusi oltre a minuti e SMS, senza costi aggiuntivi. Per conoscer l'offerta completa di Very Mobile clicca qui.

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