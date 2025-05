Offerta TIMVISION e Netflix insieme a soli 7,99€ al mese

Con l’estate che si avvicina, le serate si allungano e la voglia di trascorrere momenti di relax davanti a una serie TV o un buon film aumenta. Ecco l’occasione perfetta per arricchire le tue serate con la promo TIMVISION + Netflix, che ti offre entrambe le piattaforme per soli 7,99€ al mese.

Non solo avrai accesso a Netflix, ma anche a Discovery+, Eurosport, e ai canali live Mediaset e La7. Un’offerta imperdibile che ti permette di risparmiare ben il 43% rispetto ai costi degli abbonamenti separati. Andiamo a scoprire più nel dettaglio la proposta in questione.

Cosa include questa offerta di TIMVISION?

Ecco cosa offre la promo messa a disposizione da TIMVISION:

TIMVISION : un mondo di contenuti esclusivi con film, serie e programmi in continua evoluzione;

: un mondo di contenuti esclusivi con film, serie e programmi in continua evoluzione; Netflix : accesso al piano Standard con pubblicità, per guardare i tuoi contenuti preferiti a un prezzo vantaggioso;

: accesso al piano Standard con pubblicità, per guardare i tuoi contenuti preferiti a un prezzo vantaggioso; Discovery Plus : la possibilità di scoprire nuovi documentari, serie e contenuti esclusivi;

: la possibilità di scoprire nuovi documentari, serie e contenuti esclusivi; Eurosport : per non perdere nemmeno un evento sportivo;

: per non perdere nemmeno un evento sportivo; Canali live Mediaset e La7: sempre aggiornati su notizie e intrattenimento.

Con questa offerta, non dovrai fare a meno di nulla. Se sei un appassionato di serie, su TIMVISION troverai i titoli acclamati e le ultime uscite. E non dimentichiamo che, grazie a questo pacchetto, risparmi significativamente rispetto agli abbonamenti separati.

Inoltre, questa offerta è perfetta anche per chi è già abbonato a Netflix e non vuole perdere le ultime novità o i grandi successi. E se desideri ulteriori vantaggi, avrai anche la possibilità di aggiungere Apple TV+ a un prezzo scontato, oppure passare a piani Netflix senza pubblicità con una piccola differenza.

Non lasciarti scappare questa fantastica opportunità, valida solo per un periodo limitato. Visita questa pagina per scoprire tutti i dettagli e approfitta dell’offerta prima che scada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.