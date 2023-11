Offerta Surfshark VPN per il Black Friday: 80% di sconto + fino a 5 mesi GRATIS

Ecco arriva la nuova imperdibile promo di Surfshark, disponibile per tutto il periodo del Black Friday: pacchetto Surfshark VPN One+ scontato dell’80% con 5 aggiuntivi di servizio gratuiti, il tutto al vantaggioso prezzo di soli 3,99 euro al mese per 2 anni.

Inoltre, i piani Surfshark Starter e Surfshark One godono di sconti eccezionali, rispettivamente dell’86% e dell’85%, con le relative tariffe che sono di 1,99 e 2,69 euro, a cui si aggiungono 3 mesi e 4 mesi extra di servizio gratuito.

Risparmia e proteggi la tua connessione con Surfshark VPN

Surfshark VPN si distingue per la rapidità di connessione e la robustezza garantita dalla sua tecnologia VPN esclusiva impiegata nella creazione della sua infrastruttura.

Con server ultraveloci a 10 GB distribuiti in più di 100 nazioni, puoi godere della libertà di accedere a qualsiasi contenuto in streaming, indipendentemente dalla tua posizione geografica. Inoltre, durante la navigazione, sarai libero da pop-up, fastidiosi annunci e tracker.

Ogni piano di Surfshark VPN include una VPN sicura e veloce. Se desideri rafforzare ulteriormente la tua sicurezza, ti consigliamo di considerare l'opzione Surfshark One+ a soli 3,99 euro, con uno sconto dell'80% in occasione del Black Friday, a cui si aggiungono 5 mesi extra di servizio in omaggio.

Grazie a Surfshark One+, avrai accesso a una protezione antivirus continua 24/7, una difesa avanzata contro malware, antispyware e virus, oltre a un sistema di sicurezza per la tua webcam.

Approfitta subito dell'offerta limitata di Surfshark VPN su tutti i piani biennali, che ti garantisce un risparmio fino all'86%. Ogni piano include anche una garanzia di rimborso valida per 30 giorni.

