Offerta Surfshark: VPN illimitata a meno di 2€ al mese, solo per un tempo limitato

Con Surfshark, una delle VPN più note, importanti e apprezzate a livello internazionale, puoi navigare in sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche, accedere ai contenuti in modo sicuro e bloccare gli annunci e i malware quando sei connesso online. Uno strumento indispensabile che ora puoi avere sfruttando l’offerta che prevede i piani Surfshark della durata di 24 mesi con sconti fino all’86%.

I vantaggi della VPN di Surfshark

Tra le tante soluzioni e offerte per quel che riguarda la VPN, sono diversi i motivi per cui scegliere Surfshark. Innanzitutto la possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi. A differenza di molte altre VPN che limitano il numero di dispositivi che puoi connettere contemporaneamente, con Surfshark puoi proteggere tutti i tuoi device con un singolo abbonamento. Che tu abbia uno smartphone, un tablet, un computer portatile, una smart TV o persino la console di gioco, Surfshark ti offre una protezione completa su tutti i tuoi dispositivi. Questa è una soluzione ideale per famiglie o per chi possiede numerosi dispositivi connessi a internet.

Inoltre Surfshark garantisce l’utilizzo di server ad alta velocità distribuiti in tutto il mondo così da avere sempre una connessione stabile e veloce. Per questo Surfshark è considerata una delle migliori VPN per lo streaming in HD e per scaricare file da qualsiasi piattaforma.

Tra i vantaggi di Surfshark c’è anche la possibilità di contare su diverse funzionalità aggiuntive. Tra le più importanti ricordiamo il Kill Switch (che blocca la connessione internet in caso di caduta della VPN) e la protezione contro le perdite DNS e IPv6 che offrono un ulteriore livello di sicurezza per la tua navigazione.

Scarica ora Surfshark VPN (attivando uno dei piani in promozione a partire da 2,19€ al mese) e inizia a navigare in tutta tranquillità, sapendo che i tuoi dati sono protetti da una delle migliori VPN sul mercato.

