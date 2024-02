Offerta SUPER: Norton Antivirus e VPN illimitata a meno di 3€/mese

Da quanto tempo stai cercando una soluzione completa per la tua sicurezza online ma non l’hai trovata? Per fortuna tua, sei incappato in questo articolo, che ti farà conoscere uno dei bundle di protezione Norton migliore del mercato.

In questo periodo, è in corso una promozione davvero eccezionale su questo pacchetto: sconto del 66%. Grazie allo sconto, pagherai soltanto 34,99 euro per 12 mesi, anziché 104,99 euro. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli di questo pacchetto di protezione.

Protezione totale con Norton 360 Deluxe

Il pacchetto Norton 360 Deluxe offre protezione completa fino a 5 dispositivi, inclusi PC, Mac, smartphone e tablet. Insieme al potentissimo antivirus in tempo reale, è inclusa la VPN illimitata.

Una soluzione all-in-one unica nel suo genere, ideale per proteggere dispositivi e privacy online. Oltre a VPN e antivirus, troverai anche il servizio Dark Web Monitoring, il backup nel cloud e protezione per i minori.

Entrando nel merito del servizio Secure VPN, ti consente di navigare in completo anonimato e sicurezza. Grazie al sistema di crittografia più avanzato al mondo, i tuoi dati sensibili saranno sempre al sicuro, tra cui le informazioni bancarie e le password.

Per evitare perdite accidentali di dati o violazioni, hai anche a disposizione 50 GB di spazio nel cloud per effettuare il backup. Il cloud è attualmente il sistema più sicuro per salvare i dati più sensibili.

La promozione attuale ti consente di ottenere questo pacchetto di protezione a meno di 3 euro al mese. Non cercare altro, perché non troverai nessun’altra azienda di sicurezza informatica che offre tanto a poco prezzo. Devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto e acquistare la licenza di un anno.

