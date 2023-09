OFFERTA su eBay per l'SSD da 240GB col COUPON di settembre

Con settembre all'inizio, iniziano anche gli sconti interessanti su eBay, che come sempre ci offre grosse opportunità, e di vario genere. Ad esempio, se sei alla ricerca di un SSD interno per il tuo Notebook, puoi usufruire di una piccola ma vantaggiosa offerta grazie al coupon di settembre!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su eBay, applicando il coupon, l'SSD Interno di Intenso a solamente 16,19€, con uno sconto del 10% sul totale.

Velocità SSD a un prezzo super basso!

Si tratta di una memoria SSD con una capacità di 240GB con un formato da 2,5 pollici. Si tratta di un pezzo estremamente leggero, dato il suo peso di soli 83 grammi, e può essere installato sia su PC, sia su Mac.

Cosa molto importante, il tipo di interfaccia per il collegamento è ‎Serial ATA-600 (SATA), quindi prima dell'acquisto accertati della compatibilità col tuo apparecchio. Questo SSD interno di Intenso risolverà tutti i tuoi problemi di velocità e di spazio, adatto non solo per un avvio rapidissimo del computer e delle app, ma anche dei caricamenti dei vari programmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.