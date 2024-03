Offerta speciale: Revolut Premium GRATIS per 3 mesi

Revolut Premium è il piano che ti permette di gestire al meglio il tuo conto corrente, con tanti vantaggi esclusivi che si adattano alle tue esigenze. Che tu voglia usare il tuo conto per le spese quotidiane o per viaggiare e investire, Revolut Premium ha la soluzione giusta per te. E ora, grazie a questa offerta speciale, puoi provare Revolut Premium gratis per 3 mesi!

L’offerta speciale di Revolut da non perdere

Revolut Premium ti consente di accedere a una serie di funzionalità che ti fanno risparmiare tempo e denaro, e ti offrono una maggiore sicurezza e personalizzazione. Ecco alcuni dei motivi per cui Revolut Premium fa la differenza:

puoi personalizzare la tua carta Premium con il colore e il design che preferisci, e rendere ogni pagamento un’esperienza unica;

hai il supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con una chat dedicata e una risposta rapida in caso di problemi o domande;

puoi risparmiare il 20% sulle commissioni per le transazioni internazionali, e prelevare fino a 400 euro al mese da qualsiasi bancomat senza costi aggiuntivi;

puoi investire in oltre 2000 azioni, metalli preziosi e criptovalute, con fino a 5 operazioni di trading al mese senza commissioni e con un tariffario vantaggioso;

puoi viaggiare con tranquillità, grazie alla copertura assicurativa globale per le emergenze mediche, il ritardo o la perdita dei bagagli, e il cambio valuta al tasso di mercato senza sovrapprezzi.

Tutto questo e molto altro con una spesa di soli 8,99 euro al mese, che puoi annullare in qualsiasi momento.

Ma se approfitti dell’offerta speciale, puoi avere Revolut Premium gratis per 3 mesi, semplicemente cliccando sul bottone qui sotto. Non perdere questa occasione, scopri subito tutti i vantaggi di questo conto favoloso!





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



