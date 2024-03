Offerta speciale: Revolut Premium GRATIS per 3 mesi

Non perdere questa offerta speciale! Revolut Premium si evolve per te, con vantaggi che cambieranno il tuo modo di gestire il tuo denaro. È l’occasione per alzare l’asticella per la esperienza bancaria, senza costi aggiuntivi per tre mesi.

Revolut Premium: un’offerta speciale che non puoi rifiutare

Revolut Premium è la soluzione perfetta per chi cerca di più dal proprio conto corrente. Con un abbonamento che si adatta al tuo stile di vita, ti offre la libertà di personalizzare la tua carta e di vivere ogni pagamento come un’esperienza unica. E per te, lettore fedele, abbiamo una sorpresa: 3 mesi di Premium gratuitamente!

Con Revolut Premium, ogni tua esigenza trova risposta. Hai a disposizione un supporto clienti 24/7, pronto a garantirti assistenza immediata. Dimentica le commissioni sulle transazioni internazionali, perché con Premium risparmi il 20%. E i prelievi? Fino a un certo limite, sono senza costi aggiuntivi.

Inoltre, potrai accedere a un mondo di opportunità: oltre 2000 azioni a portata di mano e fino a 5 operazioni di trading al mese senza commissioni. Vuoi investire in metalli preziosi o criptovalute? Con Revolut Premium, hai condizioni vantaggiose…sempre!

Per quanto riguarda il costo, soltanto 8,99 euro al mese. Ma per te, grazie a questa promo esclusiva, i primi tre mesi sono gratis. E ricorda, puoi sempre decidere di annullare l’abbonamento, senza vincoli di durata.

Revolut Premium è pensato per chi non si accontenta: per il viaggiatore incallito, l’investitore astuto, o semplicemente per chi desidera una gestione finanziaria completa e vantaggiosa. Con il cambio valuta senza costi nascosti, questo conto corrente è la scelta intelligente per chi vuole di più dalla propria banca.

Approfitta subito di questa offerta speciale e trasforma il tuo modo di gestire il denaro. Revolut Premium, più di un conto, è un’esperienza che ti premia.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione