Offerta speciale NordVPN: ottieni un Buono Regalo Amazon e 3 mesi extra

In queste ore è possibile usufruire di un'ottima offerta su NordVPN, uno dei servizi VPN più popolari in Italia. Tutti gli utenti che scelgono di attivare il piano di 2 anni beneficiano di uno sconto fino al 68% e di 3 mesi extra di abbonamento. In più hanno diritto a un Buono Regalo Amazon da 10 euro, 20 euro o 30 euro, a seconda del piano biennale scelto.

Per accedere all'offerta speciale di NordVPN è sufficiente che ti colleghi alla pagina dedicata all'offerta sul sito ufficiale.

Con NordVPN ottieni un Buono Regalo Amazon fino a 30 euro

Il valore del Buono Regalo Amazon cambia in base alla tipologia di piano prescelto. Se attivi il piano Standard ottieni un buono del valore di 10 euro è il 61% di sconto (paghi 3,19 euro al mese per 2 anni).

Il piano più popolare è NordVPN Plus. Costa 3,99 euro al mese per 2 anni, per effetto del 62% di sconto, e ti permette di usufruire di un buono del valore di 20 euro.

Lo sconto del 68% si riferisce invece al piano Completo: paghi 5,19 euro al mese per i primi 2 anni e hai diritto a un Buono Regalo Amazon del valore di 30 euro.

Su tutti i 3 piani hai diritto al rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto.

Approfitta dell'offerta di NordVPN di queste ore per ottenere 3 mesi extra di abbonamento, fino al 68% di sconto e un Buono Amazon fino a un massimo di 30 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.