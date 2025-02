Offerta speciale Babbel: 60% di sconto per imparare una nuova lingua facilmente

Quante volte il desiderio e l’ambizione di imparare una nuova lingua si sono scontrati con i costi dei corsi di lingua o la loro strutturazione complessa che li rendeva poco sostenibili e percorribili per uno studente o un professionista? Babbel, tra le più importanti piattaforme di apprendimento linguistico, ha attivato una nuova promozione prevedendo il 60% di sconto sul piano annuale completo grazie al quale imparare facilmente e rapidamente una nuova lingua.

Con Babbel hai un corso di lingua che si adatta al tuo stile di vita

Ciò che rende Babbel particolarmente efficace è l’approccio basato su lezioni brevi della durata massima di 15 minuti. Le lezioni sono progettate per inserirsi perfettamente anche nelle giornate più intense e frenetiche. Si possono, infatti, seguire le lezioni durante il tragitto in ufficio o a scuola, durante la pausa pranzo o prima di andare a dormire. Bastano solamente 15 minuti al giorno per acquisire e migliorare la padronanza di una nuova lingua.

La piattaforma di Babbel è accessibile sia da smartphone (con l’app dedicata) che da PC, potendo seguire i corsi in qualsiasi momento. Inoltre ogni lezione è strutturata in modo tale da sviluppare profondamente le capacità di conversazione pratica, privilegiando le situazioni reali rispetto a quelle teoriche che difficilmente rimangono impresse nella memoria. Tutte le lezioni proposte sono stimolanti e interattive, per rendere l’apprendimento della lingua straniera un’attività piacevole e interessante e mai noiosa.

Le lingue disponibili su Babbel sono: Inglese, Francese, Russo, Olandese, Tedesco, Portoghese, Turco, Indonesiano, Danese, Spagnolo, Svedese, Norvegese e Polacco per un’offerta variegata e ideale per tutti coloro che hanno il sogno e la necessità di imparare una lingua straniera.

L’offerta per ottenere il 60% di sconto sui corsi di lingua Babbel scade tra pochi giorni: inizia subito la registrazione per rispondere al questionario e ricevere un corso personalizzato su misura alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi.

