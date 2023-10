Offerta Sky WiFi: attivazione e tariffa scontate fino al 22 ottobre

Per chi attiva la fibra ottica infinita sulla rete Open Fiber entro il 22 ottobre, Sky WiFi viene offerto a prezzo ridotto.

Questa offerta include un costo di attivazione scontato e un canone mensile inferiore. Per un totale di 12 mesi i clienti potranno usufruire della tariffa ridotta di 24,90€ che include anche lo Sky WiFi Hub.

La fibra Sky offre il vantaggio aggiuntivo di non avere obblighi contrattuali, rendendola un'opzione interessante per chi cerca un nuovo pacchetto fibra per la propria residenza cercando allo stesso tempo di risparmiare sulle spese.

Se desideri una connessione internet veloce e affidabile, il pacchetto Sky WiFi può fare al caso tuo. Come bonus aggiuntivo, la quota di attivazione di € 29 è attualmente ridotta da € 49.

Passa alla fibra di Sky OGGI STESSO

I vantaggi di passare a Sky WiFi

Passando a Sky WiFi, avrai accesso a velocità di download fino a 1 Gbps e velocità di upload di 300 Mbps, senza limiti di utilizzo dei dati e qualità ottimale.

La promozione Sky di ottobre vanta oltre ad un costo di attivazione più basso anche un canone mensile di 24,90 euro per un anno (prima sale a 29,90 euro), ma solo se attivata online.

Inoltre, Sky Wifi offre una navigazione illimitata senza limiti di tempo o di utilizzo dei dati e garantisce una connessione affidabile e sicura.

Potrai accedere facilmente a tutti i contenuti Sky, tra cui film, serie TV, sport e documentari, direttamente sul tuo dispositivo, e goderti la tranquillità di avere accesso ad un'assistenza tecnica qualificata e ad un servizio clienti sempre disponibile.

Per usufruire dell'offerta promozionale del servizio Sky Wifi è possibile attivarlo direttamente sul sito dell'operatore.

Questa offerta è applicabile sia al costo tariffario mensile che al costo di attivazione. Inoltre sono attivabili anche altre tariffe Sky, come Sky WiFi Plus e Sky WiFi Ultra Plus, ciascuna con costi e contenuti diversi, comprese le chiamate illimitate.

