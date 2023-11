Offerta Sky Black Friday 2023: hai anche Netflix a 14,90 euro al mese

Se sei un appassionato di intrattenimento, il Black Friday di quest'anno ha in serbo un'affare imperdibile che renderà le tue serate a casa ancora più spettacolari. L'offerta esclusiva di Sky ti permette di avere Sky TV e Netflix a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro, un'opportunità da non lasciarsi sfuggire fino al 27 novembre.

Sky TV e Netflix insieme: il massimo dell'intrattenimento

Con Sky TV il tuo salotto si trasforma in un palcoscenico di emozioni senza fine. Le imperdibili produzioni Sky Original, serie TV italiane e internazionali di grande successo, spettacoli per tutta la famiglia e un vasto repertorio di documentari ti attendono. Sky TV è sinonimo di qualità, varietà e la possibilità di personalizzare la tua esperienza televisiva.

Sky Original ti offre accesso a serie uniche nel loro genere, con storie coinvolgenti, personaggi indimenticabili e produzioni di alta qualità. Dalle commedie brillanti ai drammi avvincenti, Sky Originals ti regala un mondo di intrattenimento esclusivo.

E con questa offerta esclusiva, non solo avrai Sky TV, ma anche Netflix a portata di clic. Netflix ti offre un catalogo vastissimo, dalle serie TV più gettonate agli ultimi film in streaming. Scopri nuovi titoli o rivedi i tuoi preferiti, il tutto senza limiti.

L'abbonamento a Sky con Netflix a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi è l'occasione perfetta per trasformare le tue serate in momenti unici di intrattenimento. Scegli la comodità di avere tutto ciò che desideri in un'unica offerta, approfitta del Black Friday e fai tua questa incredibile opportunità fino al 27 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.